اليوم السابع
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خالد صلاح
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الجيش السودانى يعلن التصدى لاعتداء إثيوبى على أراضيه

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:04 م
الجيش السودانى يعلن التصدى لاعتداء إثيوبى على أراضيه الجيش السودانى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الاثنين، تصديها أمس لاعتداء من "بعض مكونات القوات الإثيوبية" في موقع الأنفال بالضفة الشرقية لنهر عطبرة (شرق السودان) في منطقة الفشقة، بولاية القضارف.
وقالت القوات المسلحة السودانية - في بيان اليوم - "كانت قواتنا كعهدها حين تصدت بقوة للاعتداء الذي كان داخل الأراضي السودانية، وكبدت المعتدين خسائر كبيرة وردتهم على أعقابهم"، موضحة أن القيادات العسكرية في البلدين تواصلت واتفقت على ضرورة مواصلة الحوار وضبط النفس.
وشددت القوات المسلحة السودانية على حقها في الدفاع عن أرضها بكل الوسائل المشروعة وأنها ستظل ساهرة ومتيقظة ومصممة على أداء واجبها في حماية أرض السودان وحدوده، متمنية "عاجل الشفاء للجرحى".
وكانت القوات المسلحة السودانية، أعلنت الشهر الماضي أن اشتباكات اندلعت مع الجيش الإثيوبي عند الحدود الشرقية، عبر نهر عطبرة، ومع ميليشيات مسلحة بإسناد من الجيش الاثيوبي، أسفرت عن "استشهاد" ضابط في الجيش وفقدان فرد من قوة تابعة للجيش، وجرح آخرين، كما توفي مدني وجُرح آخرون.


الجيش السودانى

السودان

إثيوبيا

هجوم إثيوبى على الأنفال

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