الجارديان: إنتاج المصانع البريطانية تراجع بأسرع وتيرة على الإطلاق بسبب كورونا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن إنتاج المصانع انخفض بأسرع وتيرة له على الإطلاق خلال إغلاق بريطانيا لمدة ثلاثة أشهر ، وفقًا لأحدث تقرير للأنشطة اتحاد الصناعة البريطانية، ولم تجد منظمة أصحاب العمل أي دليل في مسحها الشهري للاتجاهات الصناعية على أن وجود انتعاش في حركة المرور على الطرق السريعة أو الإنفاق عبر الإنترنت قد زاد من الطلب المتزايد على السلع المصنعة.

من بين 360 شركة استجابت للاستطلاع بين أواخر مايو ومنتصف يونيو ، قالت 17 ٪ أنها أنتجت أكثر ولكن قالت 74 ٪ منها أن انتجت أقل الأشهر الثلاثة الأخيرة عما كانت عليه في الربع المنتهي في مارس ، وهو الشهر الذي بدأ فيه الإغلاق.فأبلغت معظم القطاعات الفرعية للصناعات التحويلية عن انخفاض الإنتاج ، مع الانخفاضات الحادة في السيارات ومعدات النقل والهندسة الميكانيكية والمنتجات المعدنية.

وقال اتحاد الصناعة البريطانية إن دفاتر الطلبات ظلت ضعيفة بالمعايير التاريخية على الرغم من التعافي البسيط في يونيو حيث قالت 13٪ فقط من الشركات أن دفاتر الطلبات كانت أعلى من المعتاد خلال العام مقابل 71٪ أفادت بأنها أقل من المعتاد، -58 نقطة مقارنة ب -62 نقطة في مايو.

وقال الاتحاد إن طلبات أوامر التصدير ساءت في يونيو إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق. قال 2٪ فقط من المجيبين إنهم فوق المعدل الطبيعي مقابل 81٪ قالوا إنهم دون المستوى الطبيعي.

وقالت آنا ليتش ، نائبة كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعة البريطانية: "ظل قطاع الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة في حالة تراجع حاد في يونيو بسبب أزمة كوفيد19 المستمرة. انخفض حجم الإنتاج بوتيرة قياسية جديدة وانخفضت طلبات أوامر التصدير إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق ، مما يعكس الانخفاض الكبير في الطلب في المملكة المتحدة وخارجها".