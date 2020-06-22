اليوم السابع
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التموين: جميع السلع الغذائية متوفرة بالمجمعات الاستهلاكية

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:00 ص
التموين: جميع السلع الغذائية متوفرة بالمجمعات الاستهلاكية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن جميع السلع الغذائية متوفرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وكذلك توفير منتجات اللحوم والدواجن ، كما يتم مد مخازن الجملة بالمنتجات أول بأول لتلبية احتياجات المواطنين.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، تعاقدت على شراء 95 ألف طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصري من 6 شركات محلية وذلك لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني تسليم خلال الفترة من 10 إلى 30 اغسطس المقبل ، وذلك في إطار سياسة الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص وشركات الصناعات الصغيرة لعصر واستخلاص الزيت الخام إنتاج محلي

ويذكر ان  وزارة التموين والتجارة الداخلية،  كانت قد أصدرت توجيها بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال حصول المواطنين على السلع الغذائية من المحلات والمتاجر بالمحافطات المختلفة، حيث يتم تخفيض عدد المستهلكين المتواجدين بالمتاجر إلى 25% فقط من السعة الاستيعابية للمتجر مع طمأنة المواطنين بأن جميع السلع متوفرة بكثرة وبالأسعار والتخفيضات المعلن عنها، وأن هذه الإجراءات لحماية المواطنين من التكدس والزحام خلال شراء السلع والمنتجات مع تخصيص أماكن انتظار خارج المتجر لوقوف المواطنين لحين وقت دخولهم بمسافات متباعدة حتى لا يحدث أى تزاحم خارج المحلات أيضا وأن يكون بها التهوية المناسبة.

 

 

 


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