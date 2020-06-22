التعليم تكشف تفاصيل الغش الجماعي بالثانوية.. وشيكابالا يصدر بيان الزمالك

كتبت أمنية الموجى

تناول موجز "اليوم السابع"، التي قدمته الزميلة نسرين فؤاد، وأعدته الزميلة أمنية الموجى، كواليس وتفاصيل صورة الغش الجماعي التي ظهرت أمس بامتحان اللغة العربية، حيث كشف الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة أنه تم تحديد اسم اللجنة والطلاب، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ومحاسبة كل مسئول عن الواقعة.

كما تناول الموجز نفى ما أثير حول فرض أي إجراءات جديدة خارج لجان امتحانات الثانوية العامة يوم الخميس المقبل، وأكدت مصادر مطلعة أن ما يتم هو إجراءات احترازية متبعة في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وتطرق الموجز لتصريح مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك، بشأن إصدار الاعب محمود عبد المنعم شيكابالا كابتن فريق الزمالك، بيانا صحفيًا باسم اللاعبين يرفضون فيه لعب الدورى في ظل الظروف الحالية، مؤكدًا أن لاعبي الزمالك لن يخضعوا للمسحة ولن يعرض لاعبيه للخطر بالمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية.