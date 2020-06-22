البدء فى تنفيذ شارع 306 التجارى لخدمة شباب وأهالى طور سيناء

جنوب سيناء- فايزة مرسال ومحمد حسين

قال أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء، إنه تم البدء فى تنفيذ شارع 306 التجارى الذى ينفذ بحديقة الكورنيش، وذلك لتوفير فرص عمل لشباب مدينة طور سيناء بأنشطة متنوعة مثل الأطعمة والمشروبات لأهالى طور سيناء وقاصديها ويعد هذا المشروع ضمن المشروعات التنموى الحضارية الجارى تنفيذها الآن، وهى ممشى أهل مصر وكورنيش المدينة وشاطئ الفيروز العام، وحدائق الزهراء والتى وعد بها المحافظ مواطنى طور سيناء للارتقاء بعاصمة محافظة جنوب سيناء لإضافة بعد حضارى وجمالى وسياحى وترفيهى لمدينة طور سيناء.

وتفقد اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، عددا من المشروعات الجارية بمدينة طور سيناء عاصمة المحافظة بحضور اللواء علاء ابو دنيا مدير عام الشركة الوطنية للمقاولات، ورافقهم احمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء.

كما تفقدوا أعمال كورنيش الطور، وممشى أهل مصر، طبقاً لتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. يأتى ذلك فى إطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء بعدم توقف عجلة الإنتاج واستمرار العمل فى المشروعات بمختلف أنواعها مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا حرصا علي سلامة وصحة العمال.

كما تفقد السكرتير العام أعمال تنفيذ أكبر برجولة في جنوب سيناء علي شاطئ الطور. شملت الجولة أيضا تفقد أعمال التوسعة والرصف والتطوير والتجميل للطريق بمنطقة حي النادي بطور سيناء.