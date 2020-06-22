البحرين تعلن الدعم الكامل لمصر فى كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها القومى

مجلس الوزراء البحرينى يعلن تأييده الكامل ودعمه لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها القومى وحماية استقرارها تجاه تطورات الأوضاع والأحداث على حدودها الغربية.
وأكد المجلس فى اجتماعه الأسبوعى اليوم برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أن أمن مصر كلٌ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، فأمن مصر هو أمنٌ للعرب واستقرارها هو استقراراً للوطن العربى.
وذكرت وكالة أنبا البحرين أن مجلس الوزراء أعرب عن تأييد مملكة البحرين ودعمها لجمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها القومي وحماية استقرارها تجاه تطورات الأوضاع والأحداث على حدودها الغربية، مؤكداً المجلس أن أمن جمهورية مصر العربية كلٌ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، فأمن مصر هو أمنٌ للعرب واستقرارها هو استقراراً للوطن العربي.
وحضر الاجتماع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث عقد الاجتماع عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وأدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالى: هنأ رئيس الوزراء الموقر المجلس الأعلى للمرأة برئاسة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على اختيار المجلس الأعلى للمرأة لنيل الجائزة الفخرية للتميز في مجال رعاية الأسرة العربية 2020 المقدمة من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، مشيداً بالدور المشهود الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز اسهامات المرأة البحرينية وتمكينها وبما انعكس إيجابياً على تطور المجتمع وتقدمه.
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