البحرين تعلن الدعم الكامل لمصر فى كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها القومى

مجلس الوزراء البحرينى يعلن تأييده الكامل ودعمه لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها القومى وحماية استقرارها تجاه تطورات الأوضاع والأحداث على حدودها الغربية.

وأكد المجلس فى اجتماعه الأسبوعى اليوم برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أن أمن مصر كلٌ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، فأمن مصر هو أمنٌ للعرب واستقرارها هو استقراراً للوطن العربى.