اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يدعو مالاوى لإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:22 م
الاتحاد الأوروبى يدعو مالاوى لإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة قادة الاتحاد الأوروبى
كتبت: هناء أبو العز

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انضم الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الأفريقي في دعوته لمفوضية الانتخابات في مالاوي وجميع الأحزاب السياسية والمرشحين ومؤيديهم إلى تهيئة الظروف لانتخابات ذات مصداقية وشاملة وشفافة وسلمية والامتناع عن أي عمل من أعمال العنف.
 
ويصوت الشعب المالاوي في انتخابات رئاسية جديدة بعد عملية مطولة ولكن محددة دستوريا،  وتتمتع مالاوي بتاريخ مميز في تعزيز وتوطيد الديمقراطية الشاملة ، بما في ذلك من خلال ضمان الاحترام الكامل للولايات الدستورية للمؤسسات الوطنية، وفقًا لبيان الاتحاد الأوروبى.
 
وسيعمل الاتحاد الأوروبي مع جميع الجهات الفاعلة في مالاوي ومع شركائه ، ولا سيما الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ، في مرافقة هذه العملية الديمقراطية.
 
 
 
 

الاتحاد الأوروبى

ملاوى

انتخابات افريقيا

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