اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 02:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تشكل لجنة لمواجهة الفكر المتطرف

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:27 م
الأوقاف تشكل لجنة لمواجهة الفكر المتطرف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمواجهة الفكر المتطرف.
 
وقالت الوزارة إن اللجنة ستكون برئاسة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعضوية كل من : 
1- رئيس القطاع الديني ويكون مقررًا للجنة ومتحدثًا باسمها .
2- رئيس قطاع المديريات                                                                                  عضوًا .
3- وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم                                                                    عضوًا.
4- وكيل الوزارة لشئون الدعوة عضوًا وأمينًا لسر اللجنة .
وتكون مهمتها :
1- وضع الخطط العلمية والعملية لمواجهة الفكر المتطرف ، ومتابعة تنفيذها .
2- سرعة اتخاذ اللازم تجاه كل من يثبت تبنيه أو دعمه للفكر المتطرف                      أو الجماعات المتطرفة من العاملين بالأوقاف .
3- سرعة اتخاذ اللازم تجاه كل من يرتكب عملاً مخلا بالشرف أو المروءة                   أو الخروج على القيم من أي من المنتسبين للأوقاف .
وتكون اللجنة في حالة انعقاد دائم  ، ولها أن تستعين بمن ترى في سبيل تنفيذ مهامها ، ومقرها بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
وكانت إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنهت خدمة أحمد سعد إبراهيم عبد الرحمن والمشهور بأحمد الدمنهوري ، وذلك لخروجه على مقتضيات العمل الوظيفي ، وسفره للخارج دون إذن ، ودعمه للفكر المتطرف والجماعات الإرهابية على صفحته ، ومن تاريخه لم يعد للمذكور أي علاقة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ولا بالأوقاف أو الجهات التابعة لها نهائيًا.
 
 



 


وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

الفكر المتطرف

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

ولادة طفل باستخدام تقنيات التنويم المغناطيسى وزنه 5 كيلو جرام

ولادة طفل باستخدام تقنيات التنويم المغناطيسى وزنه 5 كيلو جرام

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

داليا إبراهيم تعلن اعتزال الفن.. وتؤكد: اكتفيت بـ 40 مسلسلا

داليا إبراهيم تعلن اعتزال الفن.. وتؤكد: اكتفيت بـ 40 مسلسلا

صور ..إصابة طبيب بأزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثناء علاج مصابى كورونا بالإسماعيلية

صور ..إصابة طبيب بأزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثناء علاج مصابى كورونا بالإسماعيلية

خبير بمجموعة الأزمات الدولية: إثيوبيا أول المتضررين من السد.. وانهياره وارد

خبير بمجموعة الأزمات الدولية: إثيوبيا أول المتضررين من السد.. وانهياره وارد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة