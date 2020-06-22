موسكو (أ ش أ)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى عن اعتقال رئيس قسم الشرطة فى منطقة كورسك الروسية بتهمة الخيانة العظمى وجمع ونقل معلومات سرية إلى جهاز الأمن الأوكرانى، وذكر بيان للجهاز الروسي، اليوم الاثنين، أنه تم اعتقال هذا المسؤول فى إطار قضية جنائية بموجب المادة رقم 275 من القانون الجنائى الروسى (الخيانة العظمى)، مشيرًا إلى أن هذا المسؤول هو مقدم الشرطة دميترى الكسندروفيتش بورزينكوف مواليد عام 1981 ويتولى وظيفة رئيس قسم الشرطة فى منطقة كورسك.

وأضاف البيان أن بورزينكوف تورط في تعاون سري مع إحدى فصائل جهاز الأمن الأوكراني و جمع ونقل معلومات تعتبر من أسرار الدولة الروسية.

وكان جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، أعلن، عن إحباطه تنفيذ عمل إرهابى فى مدينة سيمفيروبول بجمهورية القرم، واعتقال خمسة متطرفين كانوا يعدون لتفجير فى إحدى الأسواق التجارية.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للجهاز -وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية- : "تم منع هجوم إرهابي في مدينة سيمفيروبول بجمهورية القرم. المعتقلون هم خمسة مواطنين روس. وكان المعتقلون يعدون لتفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع في أحد أسواق مركز الجمهورية، كما روجوا أيديولوجية الإرهاب والتطرف على الإنترنت".

وأشار البيان إلى أنه تم العثور على قنابل يدوية الصنع وأسلحة نارية وبيضاء.