استطلاع جديد يؤكد تراجع شعبية حزب أردوغان وانخفاض نسبة ناخبيه

كتبت هناء أبو العز

أظهر استطلاع رأى أجرته شركة الاستشارات "ماك" أن حزب العدالة والتنمية، الذى حكم تركيا منذ عام 2002، سوف يحصل على 30% فقط من الأصوات إذا أجريت انتخابات عامة اليوم.

وفى الانتخابات العامة الأخيرة التى أجريت فى يونيو 2018، حصل حزب العدالة والتنمية على 42.5% من أصوات الناخبين، ومع ذلك، فقد أظهرت المزيد والمزيد من استطلاعات الرأى أن القاعدة الانتخابية لحزب أردوغان تشهد انكماشا متزايدا.

وذكر استطلاع الرأى أنه وعلى سبيل المثال، فى وقت سابق من هذا الشهر، أعلن بكير آديردير، المدير العام لشركة كوندا، إحدى شركات التصويت الرائدة فى تركيا، أن دعم الناخبين لحزب العدالة والتنمية انخفض إلى أقل من 30% فى استطلاع أجرى فى فبراير.