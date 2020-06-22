اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 01:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع جديد يؤكد تراجع شعبية حزب أردوغان وانخفاض نسبة ناخبيه

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:05 م
استطلاع جديد يؤكد تراجع شعبية حزب أردوغان وانخفاض نسبة ناخبيه تراجع شعبية اردوغان
كتبت هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أظهر استطلاع رأى أجرته شركة الاستشارات "ماك" أن حزب العدالة والتنمية، الذى حكم تركيا منذ عام 2002، سوف يحصل على 30% فقط من الأصوات إذا أجريت انتخابات عامة اليوم.
 
وفى الانتخابات العامة الأخيرة التى أجريت فى يونيو 2018، حصل حزب العدالة والتنمية على 42.5% من أصوات الناخبين، ومع ذلك، فقد أظهرت المزيد والمزيد من استطلاعات الرأى أن القاعدة الانتخابية لحزب أردوغان تشهد انكماشا متزايدا.
 
وذكر استطلاع الرأى أنه وعلى سبيل المثال، فى وقت سابق من هذا الشهر، أعلن بكير آديردير، المدير العام لشركة كوندا، إحدى شركات التصويت الرائدة فى تركيا، أن دعم الناخبين لحزب العدالة والتنمية انخفض إلى أقل من 30% فى استطلاع أجرى فى فبراير.

أردوغان

تركيا

استطلاع رأى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

صور ..إصابة طبيب بأزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثناء علاج مصابى كورونا بالإسماعيلية

صور ..إصابة طبيب بأزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثناء علاج مصابى كورونا بالإسماعيلية

خبير بمجموعة الأزمات الدولية: إثيوبيا أول المتضررين من السد.. وانهياره وارد

خبير بمجموعة الأزمات الدولية: إثيوبيا أول المتضررين من السد.. وانهياره وارد

انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة