ارتياح بين طلاب الثانوى الأزهرى بكفر الشيخ لسهولة امتحان مادة الفقه

كفر الشيخ – محمد سليمان

أدى طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوى الأزهرى بكفر الشيخ، امتحانات مادة الفقه، وعبر الطلاب عن سهولة الامتحان.

وتابعت غرفة العمليات بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية ، برئاسة الشيخ أشرف النجار، رئيس منطقة كفرالشيخ الأزهرية، وبحضور علاء العريان مدير العلاقات العامة والإعلام للمنطقة الأزهرية، وبإشراف ومتابعة أمنية تحت إشراف اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ ، وتواجد فرق طبية تحت إشراف الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة.

وأدى 5 ألاف و716 طالب وطالبة امتحانات الثانوية الأزهرية فى 39 لجنة بالقسم الأدبى و3ألاف و843 طالب وطالبة امتحاناتهم فى القسم العلمى امتحان الفقه ، ولم تتلق غرفة العمليات شكاوى من الطلاب .

ووردت لغرفة الأزمات بالمحافظة برئاسة المهندس محمد عبدالله ،مدير الغرفة ، إخطارين الأول من إحدى لجان الامتحان بالثانوية الأزهرية ، بإصابة طالبة بارتفاع بدرجة الحرارة ، على الفور تم وضعها بغرفة العزل الصحى للاشتباه بكورونا ، بفحصها طبيًا تبين سلبية الحالة وعدم إصابتها بالكورونا، وتم إثبات تمارض طالب مدعياً بإصابته بمغص معوي.