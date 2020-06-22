اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 01:46 م
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ارتفاع بورصة أبوظبي بنسبة 0.28% بجلسة الاثنين..ورأس المال يربح 2.8 مليار درهم

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:23 م
ارتفاع بورصة أبوظبي بنسبة 0.28% بجلسة الاثنين..ورأس المال يربح 2.8 مليار درهم بورصة أبوظبي
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.28% رابحاً 12.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4346.921 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.75 مليار درهم ليغلق عند مستوى 491.07 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 33.6 مليون سهم، بقيمة 91.4 مليون درهم، عبر تنفيذ 1313 صفقة.
 
وصعد ببورصة أبوظبي قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.76%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.52%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.6%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.84%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.57%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.45%.
 
وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 12.45%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 6.8%، ثم سهم شركة مجموعة أغذية بنسبة 4.44%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 4.62%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 2.43%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 2.18%، وتصدر سهم الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 22.2 مليون درهم.
 
فيما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.44% خاسراً 15.40 نقطة ليغلق عند مستوى 3509.930 نقطة، وبلغ حجم التداول 12.6 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون ريال عبر تنفيذ 384 صفقة لعدد 40 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)
 
وارتفعت 3 أسهم على رأسها "المدينة للتمويل والاستثمار" بنسبة 4.17%، ثم سهم "بنك مسقط" بنسبة 1.20%، ثم سهم "أسمنت عمان" بنسبة 0.88%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 7.61%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة بنسبة 6.38%، ثم سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 5.56%.
 

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