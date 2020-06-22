إنفوجراف.. شروط التأمين متناهى الصغر فى مشروع القانون الجديد

كتب- حسام الشقويرى

تضمن الفصل السادس من مسودة مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد فصلا كاملا عن التأمين متناهى الصغر والذى أعدته هيئة الرقابة المالية، وفى هذا السياق، يستعرض "اليوم السابع" لجمهور القراء شروط التأمين متناهى الصغر، والذى يتضمن 8 بنود.

التامين متناهى الصغر يستهدف ذوى الدخول المنخفضة

يشمل تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من الأخطار

الحد الأقصى للتأمين 200 ألف جنيه

يجوز زيادة التأمين سنوياً حتى 25% مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر

الحد الأدنى لرأس المال للشركات المعنية بالتأمين 30 مليون جنيه

تلتزم جهات التمويل بتوفير تغطية تأمينية لعملائها ضد الوفاة والعجز الكلى المستديم

يحظر علي الجهات الحصول على أى مقابل مالى عن توزيع التأمين

إعفاء أقساط وثائق التأمين من رسوم الإشراف والرقابة على التأمين المقررة.



