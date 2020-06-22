إنجاز فى وقت قياسى.. العاملون بمحور المحمودية: كنا نعمل 24 ساعة بنظام الورديات

الإسكندرية جاكلين منير

أوشك المشروع القومى لإنشاء محور المحمودية "شريان الحياة" على الانتهاء والافتتاح قريبا، وهو المشروع الذى تقوم الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتنفيذه والإشراف عليه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من المحور الجديد الذى سيعمل على حل الأزمة المرورية بالإسكندرية.

"اليوم السابع"، أجرى جولة داخل منطقة البحيرات الصناعية بمحور المحمودية لرصد اللمسات الأخيرة استعدادا للافتتاح، وأجرى لقاءات مع بعض المسؤلين والفنيين عن المشروع :

من جانبه، قال المهندس إسلام محمد عطية، المدير التنفيذى لمشروع البحيرات الصناعية بمحور المحمودية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المشروع يتضمن مشروع المنطقة الاستثمارية إنشاء 3 بحيرات صناعية لأول مرة بالإسكندرية.

وأوضح المدير التنفيذى لمشروع البحيرات الصناعية بمحور المحمودية، أن المشروع يتضمن إنشاء بحيرة 1 على مساحة 14 ألف متر مسطح، وهى بحيرة مخصصة للمواطنين بالمجان، حيث سيتم وضع مقاعد للتنزة على جانبى البحيرة، مع الحرص على مشهد جمالى للبحيرة، حيث سيتم وضع ذريعة أسماك داخل البحيرة الصناعية، وتزويدها بالاضاءة الجمالية و"لاند سكيب".

أما بحيرة 2 فهى بحيرة داخل المنطقة الاستثمارية، وتتضمن 62 وحدة تجارية بمختلف المساحات، مزودة بأنظمة كهرباء وإطفاء حديثة لأول مرة بالاسكندرية، وبحيرة 3 فهى الأكبر، حيث تتضمن نحو 66 وحدة تجارية بمختلف المساحات.

وأشار مهندس إسلام عطية إلى أن البحيرات بها عمق مياه 2.40 سم، وصممت لتسوعب منسوب مياه أعلى فى فصل الشتاء بمنسوب زيادة 75 سم فى البحيرات الثلاثة، مما يسمح بمنظومة مياه متكاملة للشرب والزراعة.

وأكد أن المشروع واجه العديد من التحديات خاصة فى منظومة الصرف والمياه نظرا لطبيعة التربة أسفل ترعة المحمودية، وتم التغلب عليها من خلال شباب مهندسى المشروع، حيث تم العمل تصنيع ونقل ووضع غرف الصرف والمضخات وعزلها خلال 96 ساعة فقط، كما تم التنسيق مع إدارة المرور خلال مرحلة إنشاء الآرصفة والمرحلة الأولى للمشروع، وقال إنه جار التسليم المبدئى قريبا، حيث سيتم إجراء عدة اختبارات للأنظمة المختلفة داخل المشروع من أنظمة الكهرباء وضخ المياه والإطفاء للتأكد من سلامتها، ثم يتم طرح الوحدات التجاربة للاستثمار.

وحول العمل فى الظروف الراهنة من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، قال: إن المشروع يعمل على قدم وساق ولم يتوقف ساعة واحدة فى ظل الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أن العمل بالموقع يتم بنظام الورديات 24 ساعة متواصلة، لسرعة الإنجاز والتسليم، وقد قامت الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية باستخراج كافة التصريحات الأزمة لعمال الوردية المسائية الذين يعملون فى فترة الحظر، مشيرا إلى أن هناك بعض الأعمال يكون من الأفضل العمل والانتهاء منها خلال فترة الحظر، بعيدا عن الازدحام المرورى.



أصغر مهندس بالمشروع



اليوم السابع فى جولة بمحور المحمودية



اليوم السابع فى جولة بمحور المحمودية (2)



اليوم السابع فى جولة بمحور المحمودية



اليوم السابع فى جولة بمحور المحمودية



اليوم السابع فى جولة بمحور المحمودية



اليوم السابع فى جولة بمحور المحمودية



بحيرة مجانية للمواطنين



جانب من المحور



كبارى المشاه تزين محور المحمودية



محور المحمودية



منطقة البحيرات الصناعية