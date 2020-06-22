اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 04:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إنجاز فى وقت قياسى.. العاملون بمحور المحمودية: كنا نعمل 24 ساعة بنظام الورديات

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:30 م
إنجاز فى وقت قياسى.. العاملون بمحور المحمودية: كنا نعمل 24 ساعة بنظام الورديات محور المحمودية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوشك المشروع القومى لإنشاء محور المحمودية "شريان الحياة" على الانتهاء والافتتاح قريبا، وهو المشروع الذى تقوم الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتنفيذه والإشراف عليه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من المحور الجديد الذى سيعمل على حل الأزمة المرورية بالإسكندرية.

"اليوم السابع"، أجرى جولة داخل منطقة البحيرات الصناعية بمحور المحمودية لرصد اللمسات الأخيرة استعدادا للافتتاح، وأجرى لقاءات مع بعض المسؤلين والفنيين عن المشروع :

من جانبه، قال المهندس إسلام محمد عطية، المدير التنفيذى لمشروع البحيرات الصناعية بمحور المحمودية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المشروع يتضمن مشروع المنطقة الاستثمارية إنشاء 3 بحيرات صناعية لأول مرة بالإسكندرية.

وأوضح المدير التنفيذى لمشروع البحيرات الصناعية بمحور المحمودية، أن المشروع يتضمن إنشاء بحيرة 1 على مساحة 14 ألف متر مسطح، وهى بحيرة مخصصة للمواطنين بالمجان، حيث سيتم وضع مقاعد للتنزة على جانبى البحيرة، مع الحرص على مشهد جمالى للبحيرة، حيث سيتم وضع ذريعة أسماك داخل البحيرة الصناعية، وتزويدها بالاضاءة الجمالية و"لاند سكيب".

أما بحيرة 2 فهى بحيرة داخل المنطقة الاستثمارية، وتتضمن 62 وحدة تجارية بمختلف المساحات، مزودة بأنظمة كهرباء وإطفاء حديثة لأول مرة بالاسكندرية، وبحيرة 3 فهى الأكبر، حيث تتضمن نحو 66 وحدة تجارية بمختلف المساحات.

وأشار مهندس إسلام عطية إلى أن البحيرات بها عمق مياه 2.40 سم، وصممت لتسوعب منسوب مياه أعلى فى فصل الشتاء بمنسوب زيادة 75 سم فى البحيرات الثلاثة، مما يسمح بمنظومة مياه متكاملة للشرب والزراعة.

وأكد أن المشروع واجه العديد من التحديات خاصة فى منظومة الصرف والمياه نظرا لطبيعة التربة أسفل ترعة المحمودية، وتم التغلب عليها من خلال شباب مهندسى المشروع، حيث تم العمل تصنيع ونقل ووضع غرف الصرف والمضخات وعزلها خلال 96 ساعة فقط، كما تم التنسيق مع إدارة المرور خلال مرحلة إنشاء الآرصفة والمرحلة الأولى للمشروع، وقال إنه جار التسليم المبدئى قريبا، حيث سيتم إجراء عدة اختبارات للأنظمة المختلفة داخل المشروع من أنظمة الكهرباء وضخ المياه والإطفاء للتأكد من سلامتها، ثم يتم طرح الوحدات التجاربة للاستثمار.

وحول العمل فى الظروف الراهنة من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، قال: إن المشروع يعمل على قدم وساق ولم يتوقف ساعة واحدة فى ظل الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أن العمل بالموقع يتم بنظام الورديات 24 ساعة متواصلة، لسرعة الإنجاز والتسليم، وقد قامت الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية باستخراج كافة التصريحات الأزمة لعمال الوردية المسائية الذين يعملون فى فترة الحظر، مشيرا إلى أن هناك بعض الأعمال يكون من الأفضل العمل والانتهاء منها خلال فترة الحظر، بعيدا عن الازدحام المرورى.

 

أصغر مهندس بالمشروع
أصغر مهندس بالمشروع

 

اليوم السابع فى جولة بمحور المحمودية (1)
اليوم السابع فى جولة بمحور المحمودية

 

اليوم السابع فى جولة بمحور المحمودية (2)
اليوم السابع فى جولة بمحور المحمودية (2)

 

اليوم السابع فى جولة بمحور المحمودية (3)
اليوم السابع فى جولة بمحور المحمودية 

 

اليوم السابع فى جولة بمحور المحمودية (4)
اليوم السابع فى جولة بمحور المحمودية

 

اليوم السابع فى جولة بمحور المحمودية (5)
اليوم السابع فى جولة بمحور المحمودية

 

اليوم السابع فى جولة بمحور المحمودية (6)
اليوم السابع فى جولة بمحور المحمودية 

 

بحيرة مجانية للمواطنين (2)
بحيرة مجانية للمواطنين 

 

جانب من المحور
جانب من المحور

 

كبارى المشاه تزين محور المحمودية (16)
كبارى المشاه تزين محور المحمودية 

 

محور المحمودية
محور المحمودية

 

منطقة البحيرات الصناعية (3)
منطقة البحيرات الصناعية 

 

منطقة سموحة
منطقة سموحة

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

محور المحمودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لاعبو سموحة يخضعون لإجراء مسحة كورونا.. صور

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:55 م

خبير اقتصادى: البطالة أكثر خطورة من تداعيات أزمة كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:23 ص

الغرفة التجارية بالإسكندرية تعقد سلسلة ندوات عن التنافسية بعد أزمة كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 11:07 م

فيديو وصور.. جولة بمحور المحمودية قبل افتتاحه.. منفذون بالمشروع: كنا نعمل 24 ساعة وأنجزنا الأعمال فى وقت قياسى.. المدير التنفيذى: التزمنا الإجراءات الوقائية ضد كورونا.. وأصغر مهندس: أشعر بالسعادة والفخر ببلدى

الأحد، 21 يونيو 2020 10:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة