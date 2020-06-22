اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 11:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

إقبال كبير على التقدم للمجمعات التكنولوجية وغلق باب التقديم الخميس

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:45 ص
إقبال كبير على التقدم للمجمعات التكنولوجية وغلق باب التقديم الخميس الدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، غلق باب قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية الحديثة فى المجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة بالأميرية، والفيوم، وأسيوط، وأبو غالب، للعام الدراسى الجديد 2020 - 2021، يوم الخميس المقبل.

وقال الدكتور أحمد الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن التقدم للمجمعات التكنولوجية شهد هذا العام إقبالا كثيفا من الطلبة الراغبين فى الالتحاق بالمجمعات، حيث تقدم للتسجيل إلكترونيا حتى اليوم 1520 طالبا من حملة الشهادة الإعدادية.

وأضاف، فى البيان الصحفى الصادر عن الصندوق اليوم، أن أعداد المتقدمين فى الأسبوع الأول جاءت كالتالى 983 تقدموا للمدرسة الثانوية الفنية بمجمع الأميرية التعليمى التكنولوجى المتكامل، و80 طالبا تقدموا للالتحاق بالمدرسة الثانوية المهنية بمجمع "دمو" فى الفيوم، و94 للمدرسة الثانوية الفنية بمجمع "دمو" فى الفيوم، و235 للمدرسة الثانوية الفنية بمجمع أسيوط، و128 للمدرسة الثانوية الفنية بمجمع أبو غالب.

وأشار الحيوى إلى استمرار التقديم الإلكترونى للالتحاق بالمجمعات حتى نهاية الأسبوع الجارى، من خلال الرابط الذى تم نشره على الصفحة الرسمية لصندوق تطوير التعليم أو الصفحة الرسمية الخاصة بكل مجمع، أو من خلال معامل الحاسب الآلى المتاحة بمقر المجمع.

وشدد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم أنه لن يتم قبول الطالب إلا بعد اجتياز اختبارات قدرات فى اللغات العربية والإنجليزية، والرياضيات، IQ، والمقابلات الشخصية للطلاب وأولياء الأمور، ثم الكشف الطبى للطالب حال قبوله، وهذه الشروط أساسية فى القبول، مشيرا إلى أن مواعيد اختبارات القدرات سيتم إعلانها عقب غلق باب التقديم نهاية الأسبوع الجارى، وسيتم إعلان التفاصيل والنماذج الخاصة باختبارات القدرات والتى ستكون موحدة على كل المجمعات التكنولوجية لأول مرة.

وناشد الحيوى أولياء الأمور عدم الانسياق خلف أى أشخاص أو جهات خارج صندوق تطوير التعليم، يدعون صلتهم بالصندوق أو المجمعات ويستطيعون إلحاق أبنائهم بالمجمعات التكنولوجية، مؤكدًا أن الصفحة الرسمية لصندوق تطوير التعليم على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" هى المرجع الوحيد لأى استفسارات خاصة بالمجمعات عبر رسائل الصفحة.

وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم إلى أن المستندات المطلوبة للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية هى صورة ضوئية من شهادة نجاح المرحلة الإعدادية للعام الدراسى 2019 - 2020، وبيان نجاح الشهادة الإعدادية معتمد من مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب، صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر معتمدة طبق الأصل، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى لولى أمر الطالب، وعدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب يتم تسليمها بمقر المجمع عند سداد مصروفات اختبارات القدرات والتى تقدر قيمتها بخمسين جنيها لا ترد، وتسدد إلكترونيا عن طريق الفيزا كارد بمقر المجمع، وبالنسبة للطلبة المقبولين يتم سداد مبلغ 150 جنيها تكلفة حضور دورة اللغة، وتسدد بعد ظهور النتيجة النهائية.

59c0b74e-4db4-4a23-a6e9-1cb9c7416f47
 
b180daf2-b5ca-4481-94ed-8b42c2c672df
 
c1ccb470-0c42-47a1-9530-d346a6eb5326
 
c486cbbe-f176-4417-9596-fc74bed465e1

صندوق تطوير التعليم

المجمعات التكنولوجية

التقدم للمجمعات التكنولوجية

اخبار اليوم

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

دعم الصناعة الوطنية لمواجهة الاستيراد يبدأ من خفض تكاليف الإنتاج.. مراجعة أسعار الغاز للمصانع ضرورة ملحة لزيادة تنافسية الصادرات بالخارج..عوائد اقتصادية ضخمة مع إفساح الطريق للمنتج الوطني

دعم الصناعة الوطنية لمواجهة الاستيراد يبدأ من خفض تكاليف الإنتاج.. مراجعة أسعار الغاز للمصانع ضرورة ملحة لزيادة تنافسية الصادرات بالخارج..عوائد اقتصادية ضخمة مع إفساح الطريق للمنتج الوطني

المجلس العالمى للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية

المجلس العالمى للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية

بدء امتحان مادة الفقه للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية مشددة

بدء امتحان مادة الفقه للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية مشددة

السكة الحديد: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

السكة الحديد: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

73 % من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

73 % من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة