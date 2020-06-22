إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين فى الغربية

أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بقرية العايشة التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم، وتم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام.
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بمركز زفتى أصيب خلالها كل من "الرفاعى.م" 49 سنة، "أحمد.ع" 30 سنة مقيمن بقرية العايشة، و"هانى.ذ" 35 سنة، و"هانم.ب" 37 سنة مقيمين بقرية دمنهور الوحش، بجروح وكسور متفرقة وتم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام، وتحرر محضر بالواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة