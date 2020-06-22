إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين فى الغربية

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بمركز زفتى أصيب خلالها كل من "الرفاعى.م" 49 سنة، "أحمد.ع" 30 سنة مقيمن بقرية العايشة، و"هانى.ذ" 35 سنة، و"هانم.ب" 37 سنة مقيمين بقرية دمنهور الوحش، بجروح وكسور متفرقة وتم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام، وتحرر محضر بالواقعة.