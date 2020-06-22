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الإثنين، 22 يونيو 2020 05:58 م
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إسرائيل تضاعف غرامة عدم ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:58 م
إسرائيل تضاعف غرامة عدم ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
وكالات

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قررت "لجنة كورونا" الحكومية في إسرائيل اليوم الاثنين، زيادة غرامة عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، من 200 إلى 500 شاقل.

وعللت رئاسة اللجنة القرار بهدف الردع، وزيادة امتثال الجمهور لتعليمات وزارة الصحة بعد ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل اجتماع اللجنة، إن "مسار العمل المحتمل الذي سيتم طرحه في جدول أعمال المجلس سيتضمن زيادة دراماتيكية في إنفاذ التعليمات".

وأضاف: "الأمر يشمل زيادة الغرامات، ووضع إدارة تنفيذية مركزية تابعة لوزارة الأمن الداخلي وتسخير كافة القوات الأخرى من أجل ضمان تنفيذ تعليمات الوقاية".

وأعلنت الصحة الإسرائيلية الاثنين، عن تسجيل حالتي وفاة و91 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 307، والإصابات إلى 20869.

 

إسرائيل

كورونا

فيروس كورونا

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