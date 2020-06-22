إسبانيا تستقبل السائحين بعد إنهاء الحجر الصحى وفتح الحدود مع دول أوروبا..صور

مدريد (رويترز)

وصل مسافرون للمطار الرئيسى فى العاصمة الإسبانية مدريد، عقب معاودة فتح البلاد لحدودها أمام أغلب الدول الأوروبية وإنهائها حالة الطوارئ التى فرضتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحدود إسبانيا مفتوحة حاليا أمام جميع دول الاتحاد الأوروبى، باستثناء البرتغال إضافة للدول الأعضاء فى منطقة شنجن من خارج التكتل وبريطانيا أيضا. وتلك الخطوة كانت مطلوبة بشدة لدعم قطاع السياحة الذى يمثل أكثر من 12 % من اقتصاد البلاد.

وقالت إسبانيا، إنها ستسمح للسائحين البريطانيين بالدخول دون الاضطرار للبقاء فى حجر صحى على الرغم من أنهم سيخضعون لعزل مدته 14 يوما لدى عودتهم لبلادهم.

كما سيتسنى للإسبان اعتبارا من التنقل بحرية فى أنحاء البلاد ومن المتوقع أن يزور كثيرون أصدقاءهم وأقاربهم وبيوتهم الأخرى فى مناطق غير التى يقطنون فيها، ومنذ 14 مارس اضطر السكان للبقاء فى الأقاليم التى هم فيها.

وسيخضع كل من يصلون إلى إسبانيا لفحص درجة حرارتهم وسيقدمون معلومات عن المناطق التى جاءوا منها وعن مكانهم فى إسبانيا تحسبا للحاجة لتعقبهم فيما بعد، وستفتح إسبانيا حدودها مع البرتغال المجاورة اعتبارا من الأول من يوليو.

وشكر رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانتشيث فى آخر خطاب خلال سريان حالة الطوارئ المواطنين على التعاون خلال إجراءات عزل عام اعتبرت من بين أكثرها صرامة فى أوروبا لكنه طلب منهم البقاء حذرين مشيرا لاحتمال ظهور موجة ثانية من الإصابات بالمرض.

وبدأت إسبانيا على مدى الأسابيع الماضية تخفيف إجراءات العزل العام تدريجيا، وقد سجلت أكثر من 245 ألف إصابة بالمرض إلى جانب ما يربو على 28 ألف وفاة.



أحد مطارات اسبانيا



اسبانيا تستقبل المسافرين بالكمامات



استقبال المسافرون فى مطارات اسبانيا



استقبال المسافرين عبر مطارات اسبانيا



الركاب يحملون حقائبهم ليدخلوا بها القطارات



المسافرون يحملون حقائبهم فى مطارات اسبانيا



المسافرون يحملون حقائبهم



المسافرون يصلون مطارات اسبانيا وعلى وجوههم الكمامات



قطارات اسبانيا تنتظر الركاب



مطارات اسبانيا تستقبل السياح