اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 10:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إسبانيا تستقبل السائحين بعد إنهاء الحجر الصحى وفتح الحدود مع دول أوروبا..صور

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:00 ص
إسبانيا تستقبل السائحين بعد إنهاء الحجر الصحى وفتح الحدود مع دول أوروبا..صور وصول عدد من المسافرين إلى مدريد
مدريد (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل مسافرون للمطار الرئيسى فى العاصمة الإسبانية مدريد، عقب معاودة فتح البلاد لحدودها أمام أغلب الدول الأوروبية وإنهائها حالة الطوارئ التى فرضتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحدود إسبانيا مفتوحة حاليا أمام جميع دول الاتحاد الأوروبى، باستثناء البرتغال إضافة للدول الأعضاء فى منطقة شنجن من خارج التكتل وبريطانيا أيضا. وتلك الخطوة كانت مطلوبة بشدة لدعم قطاع السياحة الذى يمثل أكثر من 12 % من اقتصاد البلاد.

وقالت إسبانيا، إنها ستسمح للسائحين البريطانيين بالدخول دون الاضطرار للبقاء فى حجر صحى على الرغم من أنهم سيخضعون لعزل مدته 14 يوما لدى عودتهم لبلادهم.

كما سيتسنى للإسبان اعتبارا من التنقل بحرية فى أنحاء البلاد ومن المتوقع أن يزور كثيرون أصدقاءهم وأقاربهم وبيوتهم الأخرى فى مناطق غير التى يقطنون فيها، ومنذ 14 مارس اضطر السكان للبقاء فى الأقاليم التى هم فيها.

 

وسيخضع كل من يصلون إلى إسبانيا لفحص درجة حرارتهم وسيقدمون معلومات عن المناطق التى جاءوا منها وعن مكانهم فى إسبانيا تحسبا للحاجة لتعقبهم فيما بعد، وستفتح إسبانيا حدودها مع البرتغال المجاورة اعتبارا من الأول من يوليو.

وشكر رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانتشيث فى آخر خطاب خلال سريان حالة الطوارئ المواطنين على التعاون خلال إجراءات عزل عام اعتبرت من بين أكثرها صرامة فى أوروبا لكنه طلب منهم البقاء حذرين مشيرا لاحتمال ظهور موجة ثانية من الإصابات بالمرض.

 

وبدأت إسبانيا على مدى الأسابيع الماضية تخفيف إجراءات العزل العام تدريجيا، وقد سجلت أكثر من 245 ألف إصابة بالمرض إلى جانب ما يربو على 28 ألف وفاة.

أحد مطارات اسبانيا
أحد مطارات اسبانيا

 

اسبانيا تستقبل المسافرين بالكمامات
اسبانيا تستقبل المسافرين بالكمامات

 

استقبال المسافرون فى مطارات اسبانيا
استقبال المسافرون فى مطارات اسبانيا

 

استقبال المسافرين عبر مطارات اسبانيا
استقبال المسافرين عبر مطارات اسبانيا

 

الركاب يحملون حقائبهم ليدخلوا بها القطارات
الركاب يحملون حقائبهم ليدخلوا بها القطارات

 

المسافرون يحملون حقائبهم فى مطارات اسبانيا
المسافرون يحملون حقائبهم فى مطارات اسبانيا

 

المسافرون يحملون حقائبهم
المسافرون يحملون حقائبهم

 

المسافرون يصلون مطارات اسبانيا وعلى وجوههم الكمامات
المسافرون يصلون مطارات اسبانيا وعلى وجوههم الكمامات

 

قطارات اسبانيا تنتظر الركاب
قطارات اسبانيا تنتظر الركاب

 

مطارات اسبانيا تستقبل السياح
مطارات اسبانيا تستقبل السياح

 

وصول مسافرين إلى مطارات اسبانيا بعد رفع الطوارئ بسبب كورونا
وصول مسافرين إلى مطارات اسبانيا بعد رفع الطوارئ بسبب كورونا

 

 


إسبانيا

أخبار اسبانيا

مئات السياح

إنهاء حالة الطوارئ

أوروبا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فاينانشيال تايمز: إسبانيا تبدأ فى استقبال السياح لإنقاذ الموسم من دمار كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 12:42 م

صحيفة: إسبانيا تفتح الحدود وتستقبل 100 رحلة أوروبية فى اليوم الأول

الأحد، 21 يونيو 2020 09:58 ص

الاقتصاد الأوروبى على حافة الانهيار.. خبراء: الربع الثانى من 2020 الأسوأ.. إسبانيا الاكثر تضررا بانخفاض 52.6% .. ألمانيا الدولة الأقل معاناة بانكماش 6.1٪.. ومحللون اقتصاديون: التعافى لن يكون قبل نهاية 2021

الأحد، 21 يونيو 2020 05:00 ص

الانتخابات المتكررة وكتالونيا وكورونا وهجمات على العائلة الملكية.. أزمات مر بها ملك إسبانيا خلال 6 سنوات منذ تتويجه.. فيليبى السادس تخلى عن ميراثه بعد شبهات فساد طالت والده.. ويرفع شعار "لا تدع شيئا يزعجك"

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:00 م

إسبانيا تعتقل رجل أطلق النار على صور مسئولين منهم رئيس الحكومة

الجمعة، 19 يونيو 2020 04:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المجلس العالمى للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية

المجلس العالمى للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية

بدء امتحان مادة الفقه للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية مشددة

بدء امتحان مادة الفقه للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية مشددة

السكة الحديد: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

السكة الحديد: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

73 % من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

73 % من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

انخفاض 4 درجات بحرارة الجو اليوم وطقس حار بالقاهرة.. والعظمى 36 درجة

انخفاض 4 درجات بحرارة الجو اليوم وطقس حار بالقاهرة.. والعظمى 36 درجة

قانون البناء الموحد في ميزان النواب.. برلمانيون يعتبرون التعديلات الجديدة كافية لإنهاء ظاهرة التعدى.. منع البناء في الزراعات يحافظ على الرقعة الزراعية.. وللأول مرة إضافة التجمعات القروية للمخططات الاستراتيجية

قانون البناء الموحد في ميزان النواب.. برلمانيون يعتبرون التعديلات الجديدة كافية لإنهاء ظاهرة التعدى.. منع البناء في الزراعات يحافظ على الرقعة الزراعية.. وللأول مرة إضافة التجمعات القروية للمخططات الاستراتيجية

قطار المحاكمات.. اليوم سماع الشهود بأحداث جزيرة الوراق وجلسة إعادة محاكمة بطرس غالى

قطار المحاكمات.. اليوم سماع الشهود بأحداث جزيرة الوراق وجلسة إعادة محاكمة بطرس غالى

صرف أول زيادة للمعاشات بنسبة 14% بعد تطبيق قانون التأمينات.. أول يوليو

صرف أول زيادة للمعاشات بنسبة 14% بعد تطبيق قانون التأمينات.. أول يوليو

"شمس وبحر وصيد".. اعرف اشتراطات التواجد بالرحلات البحرية باليخوت

"شمس وبحر وصيد".. اعرف اشتراطات التواجد بالرحلات البحرية باليخوت

10إصلاحات هامة بالموازنة الجديدة.. دعم الفئات الأكثر تضررا بكورونا الأبرز

10إصلاحات هامة بالموازنة الجديدة.. دعم الفئات الأكثر تضررا بكورونا الأبرز

تعرف على أماكن الكشف وصرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة بالجيزة

تعرف على أماكن الكشف وصرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة بالجيزة

انتهاء اليوم الـ89 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ89 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة