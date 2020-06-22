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إزالة فورية لـ 1326 حالة تعد وبناء مخالف بالغربية

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:56 م
إزالة فورية لـ 1326 حالة تعد وبناء مخالف بالغربية إزالة مبان مخالفة
الغربية - عادل ضرة

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تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حملاتها المكبرة لاسترداد حق الدولة بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع قوات الأمن. وأوضح  الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في بيان له، أن إجمالي إزالة التعديات بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ في مارس الماضي وحتى اليوم بلغ 1326 حالة تعدٍ متنوعة، سواء علي الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف.

وقال محافظ الغربية إنه تمت إزالة 556 حالة تعدٍ على أراض زراعية على مساحة 27 فدانا و7 قراريط و14 سهما، كما تمت إزالة 525 بناء مخالف على مساحة 67 ألف متر و863 مترًا مربعا، بالإضافة إلى استرداد 12 ألفا و850.5 مترًا مربعا من أراض أملاك الدولة حصيلة إزالة 235 تعدٍ.

وأضاف د. طارق رحمى أن الحملات المكبرة أسفرت كذلك عن تنفيذ 7 قرارات إزالة خلال الـ 24 ساعة الاخيرة، شملت 4 قرارات إزالة لتعديات على أراض زراعية على مساحة 2 قيراط و20 سهما بمركز طنطا وسمنود، و3 قرارات إزالة لمخالفات بناء على مساحة 339 مترا بحى أول المحلة الكبرى ومركز زفتى.


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