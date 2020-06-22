اليوم السابع
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إخلاء سبيل 13 متهما بإساءة استخدام مواقع التواصل بضمان محل الإقامة

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:30 م
إخلاء سبيل 13 متهما بإساءة استخدام مواقع التواصل بضمان محل الإقامة مجمع النيابات
كتبت أمنية الموجى

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قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل 13 متهما بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، يشار إلى أن النيابة أسندت للمتهمين بالقضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 المتهمون بالقضية رقم 570 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، هم كل من: "ك. ح"، و"ه. ع"، و"ع. ش"، و"إ. ح"، و"ن. س"، و"ط. م"، و"ش. ع"، و"أ. ن"، و"م. س"، و"م. ح"، و"ع. م"، و"ر. ب"، و"ع. ع"، وجهت النيابة إليهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وواجه المتهمون بالقضية تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام


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