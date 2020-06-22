أمريكان إيرلاينز تسعى لتمويل جديد بقيمة 3.5 مليار دولار

قالت مجموعة أمريكان إيرلاينز إنها تخطط لتدبير تمويل جديد بقيمة 3.5 مليار دولار، لتحسين السيولة بشركة الطيران في الوقت الذي تكابد فيه قيودا على السفر ناجمة عن فيروس كورونا.

وقالت شركة الطيران في بيان إنها تعتزم جمع 1.5 مليار دولار عبر بيع أسهم وأوراق مالية ممتازة قابلة للتحويل تُستحق في 2025.

بالإضافة إلى ذلك، قالت شركة الطيران إنها ستطرح أوراقا مالية ممتازة مضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار وتنوي الدخول في تسهيل قرض جديد محدد الأجل بقيمة 500 مليون دولار يُستحق في 2024.

وأضافت الشركة أنها تتوقع استخدام صافي حصيلة طرح الأسهم والأوراق المالية القابلة للتحويل في الأغراض العامة للشركة ولتحسين مركز السيولة لديها.

وذكرت الشركة أن طرح الأسهم والأوراق المالية القابلة للتحويل، والذي نشرت بلومبرج نيوز تقريرا بشأنه في البداية، يتضمن خيارا مدته 30 يوما للمتعهدين بتغطية الاكتتاب لشراء ما يصل قيمته إلى 112.5 مليون دولار من الأسهم العادية الإضافية وما يصل إلى 112.5 مليون دولار من الأوراق المالية القابلة للتحويل الإضافية على الترتيب.