أسرة مريض يعتدون بالضرب على فنى معمل بمستشفى المحلة العام

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، بضبط شخص تعدي بالضرب على فنى معمل بالمستشفى وتدعي إيمان جوده أثناء تأدية مهام عملها بالمعمل، وقيام المذكور بأحداث كدمات وسحجات بوجهها والتعدي عليها أيضا بالسب والقذف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق، وسماع اقوال المجني عليها في النيابة.

من ناحية أخرى أجرت مستشفى المنشاوي العام بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور محمد جابر مدير المستشفى ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا بعد رفض المستسفيات استقبالها لخطورة حالتها وعلى الفور أجريت عملية الولادة وسط إجراءات وقائية مشددة من كافة الفرق الطبية بالمستشفى، ووضعت الأم مولودة وتمت تسميتها باسم سجدة وهى وبحالة جيدة.

كانت المصابة قد توجهت لعدد من المستشفيات لإجراء ولادة قيصرية وفور علم المستشفيات بإيجابية إصابتها بكورونا، رفضت استقبالها، وتوجهت لمستشفى المنشاوي العام وتم تجهيزها وإجراء العملية بنجاح.

وكشف الدكتور محمد جابر مدير المستشفى في بيان له أن هذه هي ثان عملية ولادة تجري بالمستشفى لحاله مصابة بكورونا.

وأضاف أن العملية تمت تحت إشراف فريق طبي مكون من الدكتور محمد السويدي مدير مكافحة العدوى والدكتور محمد قطب والدكتور محمد أبو العزم استشاري التخدير والدكتورة هبه سليم اخصائي النسا والتوليد والدكتور محمد مراد والدكتورة نانسي دياب وطاقم الطبي من التمريض.