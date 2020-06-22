اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أسرة مريض يعتدون بالضرب على فنى معمل بمستشفى المحلة العام

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:48 م
أسرة مريض يعتدون بالضرب على فنى معمل بمستشفى المحلة العام إيمان جودة فنى معمل بمعمل الدم بالمستشفى
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية، قيام أفراد من أسرة مريض بالتعدى بالضرب والسب على فنى معمل بمعمل الدم بالمستشفى، وإصابتها بكدمات وسحجات بالوجه، وتم ضبط أحد المتهمين بارتكاب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، بضبط شخص تعدي بالضرب على فنى معمل بالمستشفى وتدعي إيمان جوده أثناء تأدية مهام عملها بالمعمل، وقيام المذكور بأحداث كدمات وسحجات بوجهها والتعدي عليها أيضا بالسب والقذف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق، وسماع اقوال المجني عليها في النيابة.
 
من ناحية أخرى أجرت مستشفى المنشاوي العام  بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور محمد جابر مدير المستشفى ولادة قيصرية لسيدة مصابة  بفيروس كورونا بعد رفض المستسفيات استقبالها لخطورة حالتها وعلى الفور أجريت عملية الولادة وسط إجراءات وقائية مشددة من كافة الفرق الطبية بالمستشفى، ووضعت الأم مولودة وتمت تسميتها باسم سجدة وهى وبحالة جيدة.
 
كانت المصابة قد توجهت لعدد من المستشفيات لإجراء ولادة قيصرية وفور علم المستشفيات بإيجابية إصابتها بكورونا، رفضت استقبالها، وتوجهت لمستشفى المنشاوي  العام وتم تجهيزها وإجراء العملية بنجاح.
 
وكشف الدكتور محمد جابر مدير المستشفى في بيان له أن هذه هي ثان عملية ولادة تجري بالمستشفى لحاله مصابة بكورونا.
 
وأضاف أن العملية تمت تحت إشراف فريق طبي  مكون من الدكتور محمد السويدي مدير مكافحة العدوى والدكتور محمد قطب والدكتور محمد أبو العزم  استشاري التخدير والدكتورة هبه سليم اخصائي النسا والتوليد والدكتور محمد مراد والدكتورة نانسي دياب وطاقم الطبي من التمريض.
 
 

 


اخبار عاجله

مدير أمن الغربية

مستشفى المحلة العام

المحلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

صور ..إصابة طبيب بأزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثناء علاج مصابى كورونا بالإسماعيلية

صور ..إصابة طبيب بأزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثناء علاج مصابى كورونا بالإسماعيلية

خبير بمجموعة الأزمات الدولية: إثيوبيا أول المتضررين من السد.. وانهياره وارد

خبير بمجموعة الأزمات الدولية: إثيوبيا أول المتضررين من السد.. وانهياره وارد

انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة