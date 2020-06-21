اليوم السابع
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NHS توافق على استخدام حقن غراء طبى كأحدث علاج لدوالى الساقين

الأحد، 21 يونيو 2020 01:00 م
NHS توافق على استخدام حقن غراء طبى كأحدث علاج لدوالى الساقين دوالي الساقين
كتبت فاطمة خليل

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وافقت هيئة الصحة البريطانية على استخدام علاج جديد لدوالي الساقين عن طريق غراء طبي يستخدم بالحقن في الدوالي " المسمى "Venaseal"، وتحيي هذه الخطوة الآمال في تقديم العلاج لآلاف المرضى، بحسب ما ذكرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية، ويشمل العلاج حقن غراء طبي لإغلاق الأوردة الشديدة ويستغرق 20 دقيقة ويتطلب جرعة واحدة من التخدير الموضعي.

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تحدث الدوالي بسبب الصمامات المعيبة داخل الأوعية الدموية في الأطراف السفلية وعادة ما توقف هذه الصمامات تدفق الدم للخلف، ولكن إذا لم تعمل بشكل صحيح، يمكن أن تتأثر الدورة الدموية الطبيعية ويمكن أن يتجمع الدم في الأوردة، مما يسبب انتفاخًا في الأوردة.

ويعد تقدم العمر والوراثة هما أكبر عوامل الخطر للإصابة بالدوالي كما يمكن أن يؤدي الحمل، الذي يضع ضغطًا على الساقين، إلى حدوث المشكلة أيضًا.

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على الرغم من كون الدوالي مصدرًا للإحراج، إلا أنها غالبًا لا تسبب أي أعراض أخرى، لذلك قد لا يعالجها الكثيرون، ولكن عندما تكون الدوالي شديدة، يمكن أن تسبب الألم وحتى تقرحات الساق، والتي قد تستغرق شهورًا للشفاء.

التوجيه الجديد الصادر عن المعهد الوطني للصحة البريطانية يعني أنه يمكن استخدام هذا العلاج الآن على نطاق أوسع في بريطانيا، في مجموعة من خيارات العلاج السريعة والأقل صعوبة للمرضى الذين يعانون من الدوالي.

وقد أثبتت التجارب أن العلاج الجديد، باستخدام الغراء الطبي له فعالية أكثر من 90% ويستغرق كل وريد ما بين 20 إلى 25 دقيقة للعلاج.

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 أولاً، يتم حقن المخدر في الوريد، عادةً في الفخذ باستخدام توجيه الموجات فوق الصوتية، يتم بعد ذلك ربط أنبوب صغير في الوريد حتى يصل إلى الفخذ.

يتم حقن الغراء الطبي تدريجيًا ، مع الضغط الذي يتم تطبيقه خارجيًا لدفع جدران الوريد معًا وإغلاقه بعد ذلك ، لم يعد الدم يتجمع في الوريد الخاطئ ويمكن أن تختفي الأوردة المرنة والمتعرجة.

 


حقن غراء طبي

أحدث علاج لدوالي الساقين

علاج دوالي الساقين

علاج الدوالي

غراء طبي

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