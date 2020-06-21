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3 مشاهد تكشف تفاصيل الساعات الأولى من انطلاق امتحانات الثانوية العامة

الأحد، 21 يونيو 2020 10:58 ص
3 مشاهد تكشف تفاصيل الساعات الأولى من انطلاق امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2020
كتب محمود طه حسين

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مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد، ظهرت مشاهد كثيرة أمام لجان الامتحانات كان أبرزها حالة الزحام الشديد بين الطلاب وتكدسهم أمام لجان الامتحانات وعدم تنظيم دخولهم فى بعض اللجان، الأمر الذى أدى إلى استياء أولياء الأمور مطالبين التعليم بالتنبيه على رؤساء اللجان بتنظيم دخول وخروج الطلاب، فى المقابل ظهرت بعض اللجان أيضا على قدر كبير من التنظيم خلال لحظة دخول الطلاب للمدارس.
 
أما بالنسبة للمشهد الثانى ، قيام لجان السير بتوقيع الكشف الحرارى على الطلاب للتأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة أحد الطلاب أو ظهور أعراض كورونا، حيث تم تسليم الطلاب كمامات وأكياس جيل وتفتيشهم بحثا على اى وسيلة إلكترونية للتصدى للغش، كما علقت اللجان لوحات استرشادية للطلاب تحذر من الدخول بالتليفون المحمول أو أى. وسيلة غش إضافة إلى التنبيه بأن الدخول من الثامنة حتى التاسعة صباحا وبدء الامتحان فى العاشرة.
 
 
مشهد آخر كام أكثر خطورة وهو عدم تحقيق الطلاب للتابعد المطلوب قبل دخولهم لكان الامتحانات، حيث تجمع بعض الطلاب أمام بعض اللجان وتبادلوا أطراف الحديث بشكل متقارب وأيضا تصافح بعضهم مع بعض ولكن مع ارتداء الكمامات، كما تجمع أيضا أولياء الأمور أما اللجان للاطمئنان على أبنائهم، كما ظهرت الساعات الأولى من بدء امتحان اللغة العربية السيطرة على اللجان وعدم حدوث تسريب للامتحانات.
 
 
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الوزارة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة أتمت الاستعدادات لتأمين وتعقيم لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، موضحا  إنه تم نقل 100 مليون منتج إلى اللجان بين كمامات والتى وصلت إلى 33 مليون كمامة، وجوانتيات وأغطية أحذية وأدوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتي 
وأجهزة كشف الحرارة عن طريق ٣ ملايين سيارة نقل.
 
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو  اختبار اللغة الأجنبية الأولى  والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء  والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء  والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء  والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
 
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
 
 
 
 
 
 


 

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

صفحات الغش

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