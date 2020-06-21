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يرى بمصر لمدة ساعتين.. كل ما تريد معرفته عن الكسوف الحلقى للشمس الآن × 18 معلومة

الأحد، 21 يونيو 2020 07:46 ص
يرى بمصر لمدة ساعتين.. كل ما تريد معرفته عن الكسوف الحلقى للشمس الآن × 18 معلومة كسوف شمس
كتب محمود راغب

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يشهد العالم كسوفا حلقيا للشمس فىى هذه اللحظات، يتزامن مع نهاية شهر شوال وعند اقتران شهر ذى القعدة لعام 1441هـ، وهى ثالث ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف خلال عام 2020م، وأول كسوف بهذا العام.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه فى معلومات مبسطة تفاصيل كسوف الشمس الحلقى المرتقب كما يلى:

 

1 - الكرة الأرضية تشهد كسوفا حلقيا

2 - هذا الكسوف يعتبر ثالث ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف خلال عام 2020م

3 - يُمكن رؤيته ككسوف جزئى فى جنوب شرق أوربا – قارة أسيا ماعدا شمال وشرق روسيا – شمال أستراليا )

4 – يُمكن رؤيته ككسوف جزئى فى قارة أفريقيا ماعدا الجزء الجنوبى والغربى منها

5 - كما يرى جزئيا فى (إندونيسيا– ميكرونيزيا– المحيط الباسفيكى – المحيط الهندي)

6 - يُرى حلقياً فى مناطق مختلفة فى كلٍ من (الكونغو– جمهورية أفريقيا الوسطى – إثيوبيا – باكستان)

7 - يرى حلقيا أيضا فى ( الهند – الصين – جنوب السودان – أريتريا – اليمن – عُمان)

8 - عند ذروة الكسوف الحلقى يغطى قرص القمر حوالى 99 % من كامل قرص الشمس

9 - سوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وثمان وأربعين دقيقة تقريباً

10- هذا الكسوف يرى ككسوف جزئى فى مصر والمنطقة العربية

11- يُرى فى مصر لمدة ساعتين تقريباً

12 - فى مصر بدأت رؤيته فى الساعة السادسة والدقيقة 24 صباحاً بتوقيت القاهرة

13-  ذروته فى الساعة السابعة والدقيقة 20 بالتوقيت المحلى

14- عندها يغطى قرص القمر حوالى 46 % من كامل قرص الشمس

15- ينتهى الكسوف الجزئى فى القاهرة فى الساعة الثامنة والدقيقة 24.

16- يقوم فريق بحثى من المعهد برصد الظاهرة وتسجيلها باستخدام التليسكوب الشمسى بمقر المعهد بحلوان وعرضها للجمهور.

17- يتم توفير عدد من النظارات الخاصة للهواة لاستخدامها فى متابعة الكسوف فى مقر المعهد بحلوان

18- يتم نقل الحدث على الهواء مباشرة من خلال صفحه المعهد على الشبكة العنكبوتية

 


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الكسوف

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الكسوف الحلقى

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الكسوف فى القاهره

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