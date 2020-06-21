وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى بسيون المركزى والصدر

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، يرافقه الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات مستشفة بسيون المركزة، ومستشفة الصدر اليوم السبت، وذلك للاطمئنان علة سير الأعمال فة ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع وكيل الوزارة أعمال التطهير والتعقيم وتوافر المستلزمات الطبية، وكذلك متابعة تنفيذ شبكة الغازات بمستشفى صدر بسيون والتي تبلغ تكلفة شبكة وتنك الغازات ما يقرب من 20 مليون جنيه، كما وجه لشركة المقاولات، بسرعة إنهاء عملية التطوير وتسليم المستشفى في اسرع وقت ممكن.

وأشاد بكافة جهود المشاركة المجتمعية والدور الوطني للعديد من رجال الأعمال والمجتمع المدني، والأحزاب السياسية في المشاركة بالجهود والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا. وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية والأجهزة الازمة للمستشفي

كما قام بافتتاح قسم العلاقات العامة بالمستشفي المجهز بقاعة المؤتمرات واستقبال الزوار لرفع المستوى العلمى للفريق الطبى بالمستشفى، والذي قام بتجهزها الدكتور أحمد أبو طه مدير فريق العلاقات العامة بالمستشفي على نفقته الشخصية.

فيما شهدت مستشفى المنشاوي العام التابعة لمديرية الصحة في محافظة الغربية ، بقيادة الدكتور محمد جابر ولادة قيصريه لسيدة مصابه بفيروس كورونا ، وذلك بعد رفض المستشفيات لخطورة حالتها.

وقال الدكتور محمد جابر مدير المستشفى، إنه على الفور أجريت عملية الولادة وسط إجراءات وقائية مشددة من كافة الفرق الطبية بالمستشفي، مضيفاً أن الأم والمولودة "سجدة" بحالة جيدة، وأنها تعد الحالة الثانية التى تم إجراء جراحة ولادة قيصرية لها بالمنشاوي، وقام فريق طبي بالإشراف علي عملية الولادة القيصرية مكون من الدكتور محمد السويدي مدير مكافحة العدوي، والدكتور محمد قطب والدكتور محمد ابو العزم استشاري التخدير و الدكتورة هبة سليم اخصائي النسا والتوليد والدكتور محمد مراد والدكتورة نانسي دياب والطاقم الطبي من التمريض والعمال.