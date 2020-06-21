اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 12:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى بسيون المركزى والصدر

الأحد، 21 يونيو 2020 12:19 ص
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى بسيون المركزى والصدر وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفي بسيون
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، يرافقه الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات مستشفة بسيون المركزة، ومستشفة الصدر اليوم السبت، وذلك للاطمئنان علة سير الأعمال فة ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع وكيل الوزارة أعمال التطهير والتعقيم وتوافر المستلزمات الطبية، وكذلك متابعة تنفيذ شبكة الغازات بمستشفى صدر بسيون والتي تبلغ تكلفة شبكة وتنك الغازات ما يقرب من 20 مليون جنيه، كما وجه لشركة المقاولات، بسرعة إنهاء عملية التطوير وتسليم المستشفى في اسرع وقت ممكن.

وأشاد بكافة جهود المشاركة المجتمعية والدور الوطني للعديد من رجال الأعمال والمجتمع المدني، والأحزاب السياسية في المشاركة بالجهود والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.  وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية والأجهزة الازمة للمستشفي

كما قام بافتتاح قسم العلاقات العامة بالمستشفي المجهز بقاعة المؤتمرات واستقبال  الزوار لرفع المستوى العلمى للفريق الطبى بالمستشفى، والذي قام بتجهزها الدكتور أحمد أبو طه مدير فريق العلاقات العامة بالمستشفي على نفقته الشخصية.

فيما شهدت مستشفى المنشاوي العام التابعة لمديرية الصحة في محافظة الغربية ، بقيادة الدكتور محمد جابر ولادة قيصريه لسيدة مصابه بفيروس كورونا ، وذلك بعد رفض المستشفيات لخطورة حالتها.

وقال الدكتور محمد جابر مدير المستشفى، إنه على الفور أجريت عملية الولادة وسط إجراءات وقائية مشددة من كافة الفرق الطبية بالمستشفي، مضيفاً أن الأم والمولودة "سجدة" بحالة جيدة، وأنها تعد الحالة الثانية التى تم إجراء جراحة ولادة قيصرية لها بالمنشاوي، وقام فريق طبي بالإشراف علي عملية الولادة القيصرية مكون من الدكتور محمد السويدي مدير مكافحة العدوي، والدكتور محمد قطب  والدكتور محمد ابو العزم  استشاري التخدير و الدكتورة  هبة سليم اخصائي النسا والتوليد والدكتور محمد مراد والدكتورة نانسي دياب والطاقم الطبي من التمريض والعمال.


اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

اخبار الغربية

الغربية

صحة الغربية

مستشفى المنشاوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترقبوا خلال ساعات.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى للشمس يرى بمصر لمدة ساعتين

ترقبوا خلال ساعات.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى للشمس يرى بمصر لمدة ساعتين

أخبار 24 ساعة.. التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

أخبار 24 ساعة.. التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

شفاء نائبة محافظ أسوان من كورونا وتدعو لمبادرة للتبرع ببلازما الدم

شفاء نائبة محافظ أسوان من كورونا وتدعو لمبادرة للتبرع ببلازما الدم

أبرز مداخلة.. شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى

أبرز مداخلة.. شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى

منسق القبائل المصرية الليبية: أى حل للأزمة الليبية لن يكون إلا من خلال مصر

منسق القبائل المصرية الليبية: أى حل للأزمة الليبية لن يكون إلا من خلال مصر

السعودية تقيم "صلاة الكسوف" صباح الغد بالمسجد الحرام

السعودية تقيم "صلاة الكسوف" صباح الغد بالمسجد الحرام

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ465 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ465 ألف حالة

مطار القاهرة يستقبل 750 مصريا قادمين من السعودية والبحرين وروسيا

مطار القاهرة يستقبل 750 مصريا قادمين من السعودية والبحرين وروسيا

الخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر للعودة إلى مفاوضات أممية فى ليبيا

الخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر للعودة إلى مفاوضات أممية فى ليبيا

وزير الكهرباء: اتخذنا كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

وزير الكهرباء: اتخذنا كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة