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وكيل صحة الغربية يتفقد لجنة مدرسه طنطا الثانوية بنات ويناشد الاهالى بعدم التزاحم

الأحد، 21 يونيو 2020 03:03 م
وكيل صحة الغربية يتفقد لجنة مدرسه طنطا الثانوية بنات ويناشد الاهالى بعدم التزاحم وكيل صحة الغربية يتفقد لجنة مدرسة طنطا الثانوية
الغربية - عادل ضرة

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أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربيه يرافقه الدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات ، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدرسة طنطا الثانويه بنات، في أولى أيام امتحانات الثانويه  العامة، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية منعًا لانتشار فيروس كورونا. وتواجد الأطباء والمستلزمات الطبيه والوقائية

وخلال جولته، لاحظ الدكتور عبد الناصر ، تواجد عدد من أولياء أمور طلاب الثانوي العام خارج اللجان،  وناشدهم  بعدم الحضور  مع الطلاب للجان خلال امتحانات الثانوي العام،  وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب والجميع، ومنعًا لانتشار العدوى، نتيجة التزاحم والتكدس.

وأكد أن المحافظة أجرت احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء امتحانات الثانوي العام في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها الدولة لأول مرة.

من ناحيه اخرى أكد الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربيه في بيان له سلبية نتائج تحاليل الطالب خالد عبد المقصود بالثانوية العامة بفيروس كورونا المستجد، والذى ظهرت عليه أعراض الإصابة أثناء أدائه امتحان اللغة العربية اليوم.

 

واضاف بيان وكيل وزارة الصحة   أن ما اصاب الطالب نوبة من البرد الشديد وارتفاع  درجه الحراره وقد أجريت له التحاليل اللازمة والآشعة،  وقرر الأطباء بمستشفي حميات زفتي عدم إصابته بالفيروس، وعودته إلى المنزل.

 

من ناحيه أخرى، استبعد رئيس لجنة مدرسة الشهيد وائل منصور بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ملاحظ من اللجنة واستبدله بآخر، لمخالطته بحالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد.

كان الملاحظ يدعى "م.س.م" والمنتدب من مدرسة الرجبية الاعدادية بالسنطة،  قد قدم ما يثبت لرئيس اللجنة والطبيب باللجنة ما يثبت انه مخالطا لحالة إيجابية، وعلى الفور تم استبعاده من اللجنة واستبداله بآخر من القوة الاحتياطية

 

 


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