وكيل صحة الشرقية يناقش الاستعدادات النهائية لإطلاق المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة

الشرقية - إيمان مهنى - حمدى عبد العظيم

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماع مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية لمناقشة الإستعدادات النهائية لإنطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمراض المزمنة، إعتبارا من الغد الإثنين الموافق 22 يونيو2020 ، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، وتناول الاجتماع خطة العمل بالمبادرة الرئاسية لحملة ١٠٠ مليون صحة للكشف عن الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية بالمحافظة، والتي تقدم الخدمة الطبية للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة، والمساهمة في تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

ووجه وكيل الوزارة بتخصيص عيادة ثابتة بكل إدارة، بالإضافة إلي العيادات المتنقلة بمراكز الشباب، وفي الأحياء والقري والنجوع، وإتاحة صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، بكميات تكفي لثلاثة أشهر، وتوفير الأطقم الطبية والإدارية اللازمة لذلك، مع إمكانية توصيل العلاج للمرضي غير القادرين لمنازلهم من خلال الرائدات الريفيات والفرق الصحية، مع التأكيد علي الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، ومناشدة المرضي أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه إلي الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع التأكيد أيضاً علي عمل العيادات الخارجية في التخصصات الطبية المختلفة بالوحدات والمراكز الطبية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.