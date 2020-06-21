اليوم السابع
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وصول رحلتين لمصر للطيران من ميلانو والمدينة إلى مطار القاهرة

الأحد، 21 يونيو 2020 06:15 م
وصول رحلتين لمصر للطيران من ميلانو والمدينة إلى مطار القاهرة مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى

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استقبل مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، رحلتين استثنائيتين قادمتين من ميلانو والمدينة المنورة وعلى متنهما 165 راكبا، وقالت مصادر بمطار القاهرة إن الرحلتين التابعتين لشركة مصر للطيران هبطتا بمطار القاهرة الدولى، الأولى قادمة من ميلانو بإيطاليا وعلى متنها 129 راكبا، والثانية قادمة من المدينة المنورة وعلى متنها 36 راكبا.

ويخضع ركاب الرحلة القادمة من الخارج إلى الفحص الطبى داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلى المقررة بـ14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.


أخبار المطار

إجلاء عالقين

ميلانو

المدينة

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