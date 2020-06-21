اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 09:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

الأحد، 21 يونيو 2020 08:04 ص
وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصلت قبل قليل صناديق أسئلة امتحان مواد اللغة العربية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء إلى لجان امتحانات الثانوية العامة، حيث استقبلت لجنة المنير الإعدادية بنين والتى يؤدى فيها طالبات عدة مدارس بإدارة السيدة امتحانات الثانوية العامة صناديق الأسئلة.
 
وتابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم مع رؤساء لجان السير على مستوى الجمهورية وصول أسئلة الامتحانات إلى المدارس تمهيدا لفتح الصناديق وتوزيع الأسئلة على الطلاب العاشرة صباحا.
 
 
 
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الوزارة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة أتمت الاستعدادات لتأمين وتعقيم لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، موضحا  إنه تم نقل 100 مليون منتج إلى اللجان بين كمامات والتى وصلت إلى 33 مليون كمامة، وجوانتيات وأغطية أحذية وأدوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتي 
وأجهزة كشف الحرارة عن طريق ٣ ملايين سيارة نقل.
 
 
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو  اختبار اللغة الأجنبية الأولى  والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء  والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء  والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء  والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
 
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

صفحات الغش

اخبار مصر

اخبار مصرية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

الأحد، 21 يونيو 2020 07:00 ص

650 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية فى 2216 لجنة.. التعليم: المدارس معقمة ووصول 100 مليون منتج إلى اللجان كمستلزمات للحماية من كورونا.. وتحذر من الغش: آليات كثيرة للكشف عن الغشاشين

الأحد، 21 يونيو 2020 07:00 ص

20 ألف طالب ببني سويف يؤدون إمتحان الثانوية العامة في 52 لجنة

الأحد، 21 يونيو 2020 06:45 ص

صحة بورسعيد :فرق طبية لمتابعة لجان الثانوية العامة

الأحد، 21 يونيو 2020 06:30 ص

شاهد.. اللمسات النهائية للجان الثانوية العامة بالأقصر قبل انطلاق الماراثون

الأحد، 21 يونيو 2020 06:00 ص

34730 طالبا يبدأون اليوم ماراثون الثانوية العامة بالغربية

الأحد، 21 يونيو 2020 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

اليوم دار الافتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

اليوم دار الافتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

صرف العلاوتين الدورية والخاصة ومنحة قطاع الأعمال.. أول يوليو

صرف العلاوتين الدورية والخاصة ومنحة قطاع الأعمال.. أول يوليو

20 صورة من لجان الثانوية بالمحافظات قبل ساعات من بدء ماراثون الامتحانات

20 صورة من لجان الثانوية بالمحافظات قبل ساعات من بدء ماراثون الامتحانات

اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار فى السنة و"الصيف" يستمر 93 يومًا

اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار فى السنة و"الصيف" يستمر 93 يومًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة