وزير هندى: الصين فقدت ما لا يقل عن 40 جنديا فى الاشتباك الحدودي

رويترز

قال وزير هندى، إن الصين فقدت ما لا يقل عن 40 جنديا فى اشتباك مع بلاده الأسبوع الماضى على الحدود المتنازع عليها مع استمرار المواجهة بين الجارتين النوويتين اليوم الأحد، ولم تتحدث الصين عن أى خسائر تكبدتها جراء القتالن الذى وقع فى وادى جالوان المتنازع عليه فى غرب الهيمالايا، وأدى لمقتل 20 جنديا هنديا وإصابة 76 على الأقل.

وقال وزير الطرق والنقل الهندى في.كيه. سينج، خلال مقابلة بثتها قناة نيوز 24 فى ساعة متأخرة الليلة الماضية، "إذا كان 20 قد استُشهدوا من جانبنا، فهناك ما لا يقل عن مثلى هذه الخسائر من جانبهم".

ولم يقدم سينج، وهو قائد سابق للجيش، أى دليل لدعم تصريحاته، وقال إن الصين دأبت على عدم تقبل سقوط أى خسائر لها فى الحروب بما فى ذلك خلال صراعها مع الهند عام 1962.

كانت صحيفة جلوبال تايمز الرسمية فى الصين قالت إن هناك خسائر على الجانب الصينى لكنها لم تقدم تفاصيل.

وقال سينج، إن الجانب الهندى قام بتسليم الجنود الصينيين الذين ضلوا السبيل داخل الأراضى الهندية بعد المواجهة العنيفة.

وتبادلت الهند والصين الاتهامات أمس السبت بانتهاك الحدود الفعلية المشتركة بينهما وهى منطقة أصبحت الأسبوع الماضى مسرحا لأعنف اشتباك بين البلدين منذ نصف قرن.