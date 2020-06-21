اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 10:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير هندى: الصين فقدت ما لا يقل عن 40 جنديا فى الاشتباك الحدودي

الأحد، 21 يونيو 2020 09:28 ص
وزير هندى: الصين فقدت ما لا يقل عن 40 جنديا فى الاشتباك الحدودي الجيشان الهندى و الصينى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال وزير هندى، إن الصين فقدت ما لا يقل عن 40 جنديا فى اشتباك مع بلاده الأسبوع الماضى على الحدود المتنازع عليها مع استمرار المواجهة بين الجارتين النوويتين اليوم الأحد، ولم تتحدث الصين عن أى خسائر تكبدتها جراء القتالن الذى وقع فى وادى جالوان المتنازع عليه فى غرب الهيمالايا، وأدى لمقتل 20 جنديا هنديا وإصابة 76 على الأقل.
 
وقال وزير الطرق والنقل الهندى في.كيه. سينج، خلال مقابلة بثتها قناة نيوز 24 فى ساعة متأخرة الليلة الماضية، "إذا كان 20 قد استُشهدوا من جانبنا، فهناك ما لا يقل عن مثلى هذه الخسائر من جانبهم".
 
ولم يقدم سينج، وهو قائد سابق للجيش، أى دليل لدعم تصريحاته، وقال إن الصين دأبت على عدم تقبل سقوط أى خسائر لها فى الحروب بما فى ذلك خلال صراعها مع الهند عام 1962.
 
كانت صحيفة جلوبال تايمز الرسمية فى الصين قالت إن هناك خسائر على الجانب الصينى لكنها لم تقدم تفاصيل.
 
وقال سينج، إن الجانب الهندى قام بتسليم الجنود الصينيين الذين ضلوا السبيل داخل الأراضى الهندية بعد المواجهة العنيفة.
 
وتبادلت الهند والصين الاتهامات أمس السبت بانتهاك الحدود الفعلية المشتركة بينهما وهى منطقة أصبحت الأسبوع الماضى مسرحا لأعنف اشتباك بين البلدين منذ نصف قرن.
 

الهند

وزير هندى

الصين

اشتباكات الهند و الصين

الجيش الصينى

الجيش الهندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الهند والصين تتبادلان الاتهامات بشأن انتهاكات على الحدود

السبت، 20 يونيو 2020 01:16 م

الهند تسقط طائرة تجسس باكستانية بدون طيار

السبت، 20 يونيو 2020 08:32 ص

حملة لمقاطعة المنتجات الصينية فى الهند.. فيديو

السبت، 20 يونيو 2020 07:00 ص

الصين تدعو الهند للعمل معا لحماية التنمية طويلة الأجل للعلاقات الثنائية

الجمعة، 19 يونيو 2020 01:14 م

باكستان تطالب بتحميل الهند مسؤولية الانتهاكات الإنسانية فى كشمير

الخميس، 18 يونيو 2020 10:05 م

فيديو.. مناورة صينية بمنطقة الاشتباك مع الهند

الخميس، 18 يونيو 2020 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

اليوم دار الافتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

اليوم دار الافتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

صرف العلاوتين الدورية والخاصة ومنحة قطاع الأعمال.. أول يوليو

صرف العلاوتين الدورية والخاصة ومنحة قطاع الأعمال.. أول يوليو

20 صورة من لجان الثانوية بالمحافظات قبل ساعات من بدء ماراثون الامتحانات

20 صورة من لجان الثانوية بالمحافظات قبل ساعات من بدء ماراثون الامتحانات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة