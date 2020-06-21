وزير الخارجية يبحث مع نظيره القبرصى هاتفيا مخاطر الدور التركى فى ليبيا

أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية القبرصية أن وزيرى خارجية قبرص ومصر، نيكوس كريستودوليديس و سامح شكري بحثا هاتفيا آخر التطورات في منطقة شرق المتوسط​​​​، مع التركيز بشكل خاص على الوضع في ليبيا والإجراءات التركية هناك ، والتي زادت من حدة التوترات فى البلاد وعززت زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وذكرت الخارجية القبرصية - فى بيان صحفى اليوم الأحد - أن الوزيرين اتفقا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، على أساس مخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، بما في ذلك القرار 2510.

وأكد كريستودوليديس مجدداً دعم قبرص الكامل لمبادرة القاهرة التي تعزز وتدعم استنتاجات مؤتمر برلين وأحكام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.