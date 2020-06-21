اليوم السابع
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وزير التنمية المحلية يوجه بإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط لجان الثانوية العامة

الأحد، 21 يونيو 2020 11:41 ص
وزير التنمية المحلية يوجه بإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط لجان الثانوية العامة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أجري اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، مجموعة من الاتصالات الهاتفية منذ صباح اليوم مع عدد من المحافظين للتأكد من اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية الطلاب والمعلمين وتوفير سبل الراحة والأمان للجميع .

وشدد شعراوى، وفق بيان للوزارة اليوم، على أهمية تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وطالب الوزير من المحافظين بالتنبيه على الأجهزة التنفيذية بالمرور الدورى على اللجان على مدار أيام الامتحانات للتأكد من اتخاذ كافة التجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة والتأكد من نظافة اللجان من الداخل والمحيط الخارجى لها .

وأكد شعراوى على أهمية توافر كافة وسائل الحماية المدنية بالتنسيق مع مديريات الأمن وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة ، وشدد الوزير على قيادات الإدارة المحلية بعدم السماح بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان وتقديم الدعم اللوجيستى لمديريات التربية والتعليم في أعمال تطهير وتعقيم مقار اللجان عقب كل امتحان مع ضرورة استمرار عمليات التطهير والتعقيم التى تتم للمدارس التى ستقام بها لجان الامتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع التأكد من توافر المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياه الموجودة داخل المقار وكذا بوابات التعقيم والكمامات والأقنعة الواقية .

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة الموقف بالمحافظات على مدار اليوم حتى انتهاء الامتحانات والتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات لسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة فى حال وجود أى طوارئ .


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة 2020

وزير التنمية المحلية

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