وزير التعليم: تجمهر أولياء الأمور أبرز مشكلة رأيناها اليوم فى الامتحانات

كتب - أحمد صلاح العزب

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن اليوم الأول من امتحانات الثانوية صار بطريقة مقبولة، ولكن من الممكن أن يكون هناك أداء أفضل، مشيرا إلى أن الأزمة الأكبر هى تواجد أولياء الأمور أمام اللجان بدون كمامات.



وتابع شوقى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج اليوم المذاع على قناة dmc والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه يجب أن يكون لدى أولياء الأمور الوعى الكبير لفهم هذا الأمر، مشيرا إلى أن المسئولية ليست على الحكومة فقط، ولكن على المواطنين أيضا، مؤكدا أن وزارة الداخلية تقوم بجهود كبيرة فى ملف الثانوية العامة.



وواصل شوقى، أن الأزمة ليست فى الحكومة ولكن فى السلوك، مشيرا إلى أنه سيكون هناك إجراءات، مؤكدا أن اليوم كانت هناك 2200 مدرسة، ولم يتم رصد سوى 18 حالة مخالفة فقط.



وأضاف وزير التعليم، أن امتحانات الثانوية العامة لا يتم تسريبها على الإطلاق منذ عام 2017، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم قامت بمجهود خرافى لتأمين الطلاب وللحفاظ على حياتهم، وتجمهر أولياء الأمور أمام اللجان يلغى كل هذا الموجود الذى بذل ولابد أن يكون أولياء الأمور قدوة لأبنائهم، مضيفا "إحنا اللى متوترين من كورونا مش طلاب الثانوية العامة".



وأوضح شوقى، أن هناك بعض الطلاب فى محافظة كفر الشيخ قاموا بتكسير الفصول لعدم مقدرتهم على الغش، وسيتم فصل هؤلاء الطلاب جميعا، مؤكدا أن طلاب الثانوية العامة فى العام القادم سيتم اختبارهم إلكترونيا، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص يريدون إيقاف قطار التعليم وسيتم التصدى لهم، وأن هناك توجيهات لوزارة الداخلية بمنع التجمهر أمام اللجان بدءا من الخميس المقبل.