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وزير التعليم العالى يهنئ أساتذة الجامعات الحاصلين على جوائز الدولة من الثقافة

الأحد، 21 يونيو 2020 03:36 م
وزير التعليم العالى يهنئ أساتذة الجامعات الحاصلين على جوائز الدولة من الثقافة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب محمد صبحى

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قدم الدكتورخالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة لأساتذة الجامعات الحاصلين على جوائز الدولة من وزارة الثقافة (التقديرية، والنيل، والتفوق).

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن عبد الغفار هنأ كل من:

أولًا.. جائزة الدولة التقديرية:
● الدكتور أحمد سيد أحمد عبدالخالق وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية (في مجال العلوم الاجتماعية).
● الدكتور سامي عبدالعزيز عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، ورئيس لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات في مجال (العلوم الاجتماعية).
● الدكتور فاروق الجبالي أستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية في (مجال الفنون).
● الدكتور عبدالله التطاوي أستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة في (مجال الآداب).
● الدكتورة هدى يوسف وصفي أستاذ مساعد بكلية الآداب جامعة عين شمس في (مجال الفنون).

ثانياً.. جائزة النيل:
● الدكتور جودة عبدالخالق أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة في مجال (العلوم الاجتماعية).
● الدكتور أحمد علي مرسي أستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة في (مجال الآداب).

ثالثاً.. جائزة التفوق:
● الدكتور فوزي محمود أحمد خضر أستاذ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية في (مجال الآداب).
● الدكتور أنور مغيث أستاذ الفلسفة السياسية كلية الآداب جامعة حلوان ومدير المركز القومي للترجمة في مجال (العلوم الاجتماعية).

جدير بالذكر أن وزارة الثقافة المصرية ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة تقدم جوائز مالية سنوية للمبدعين وهي: جائزة النيل، جائزة التفوق، جائزة الدولة التقديرية، جائزة الدولة التشجيعية، وقد أنشأت الدولة جوائز للمبدعين والباحثين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، ومن بين شروط الترشيح للجوائز:
1- يكون الترشيح لجوائز الدولة التى يمنحها المجلس الأعلى للثقافة مقصوراً على الهيئات والجمعيات العلمية المصرية دون الأجنبية والدولية .
2- يجب أن يكون الترشيح للحصول على الجائزة في نطاق تخصص الهيئة أو الجمعية التي تتولى الترشيح ، وأن يكون مقصوراً على مرشح واحد فقط لكل فرع من الفروع المخصصة لها هذه الجوائز . ويبطل كل ترشيح يجرى على خلاف ذلك، ولا يجوز للجنة الفحص أن تراجع الهيئة المرشحة لتعديل ترشيحاتها بما يتفق مع حكم هذه القاعدة.
3- لا تحال الترشيحات الواردة للمجلس الأعلى للثقافة من الهيئات إلى لجان الفحص المختصة إلا إذا كانت مستوفاة كل الشروط الشكلية الواجب توافرها ، طبقاً لأحكام القانون الصادر بإنشاء جوائز الدولة، وأحكام هذه اللائحة واللوائح الداخلية للمجلس الأعلى للثقافة ، والقرارات والقواعد التنظيمية التي يصدرها المجلس في شأن هذه الجوائز .
4- في حالة ترشُّح الشخص لأكثر من جائزة لابد من الاتصال به لاختيار إحداها، والحصول على توقيعه على ذلك.
 


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