وزير التربية والتعليم يطمئن على سير امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها اليوم ، عن إجراء الدكتور طارق شوقى وزير التربيه والتعليم ، اتصالا بالفيديو كونفرانس باللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، للاطمئنان على سير وانتظام امتحانات الثانوية العامة ، وذلك بحضور كلا من اللواء هشام الخولى نائب المحافظ والدكتور رضا حجازى نائب الوزير .

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربيه والتعليم ، على تزويد لجان الثانوية العامة بشمال سيناء ، بعدد ١٤ بوابه الكترونيه للتعقيم ضد فيروس كورونا المستجد .

بدوره أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، على انتظام امتحانات الثانوية العامة فى مختلف اللجان على مستوى المحافظة ، مشيراً إلى عدم تلقى غرفة العمليات أى إخطارات أو شكاوى من الطلبة أو أولياء الأمور خلال اول أيام الامتحانات .

وأضاف المحافظ أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد ، حيث تم تطهير وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات وتوقيع الكشف الطبى على الطلاب وتوزيع الكمامات الطبية، بجانب تواجد طبيب وزائرة طبية فى المدارس التى بها لجان للثانوية العامة ، وتواجد سيارة إسعاف فى محيط اللجان.

قال المحافظ أن أجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء يبلغ 2953 طالبًا وطالبة ، موزعين على عدد 14 لجنة على مستوى المحافظة من بينها 6 لجان فى العريش و5 لجان فى بئر العبد و3 لجان فى الشيخ زويد ورفح.

حضر اللقاء كلا من العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة وعبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم و خيرى السعيد مدير التعليم الثانوى ومحمد العيسوى مدير التطوير التكنولوجى بالمديرية.



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اجتماع محافظ شمال سيناء مع وزيرالتربية والتعليم بالفيديو كونفرانس

اجتماع محافظ شمال سيناء مع وزيرالتربية والتعليم بالفيديو كونفرانس

اجتماع محافظ شمال سيناء مع وزيرالتربية والتعليم بالفيديو كونفرانس

اجتماع محافظ شمال سيناء مع وزيرالتربية والتعليم بالفيديو كونفرانس