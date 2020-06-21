اليوم السابع
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وزيرة التضامن: انخفاض مشاهد التدخين فى الدراما خلال رمضان 2020 لـ 4%

الأحد، 21 يونيو 2020 12:22 م
وزيرة التضامن: انخفاض مشاهد التدخين فى الدراما خلال رمضان 2020 لـ 4% نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي
كتب مدحت وهبة تصوير السعودى محمود

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أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس محلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن هذا اللقاء اليوم لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2020، يأتي اتساقاً مع رؤية وزارة التضامن الاجتماعي باعتبار الدراما المصرية أحد أهم أدوات القوة الناعمة لمصر، وتساهم بشكل فعال في صياغة فكر وتشكيل وجدان النشء والشباب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2020، ومقارنتها بالأعوام الثلاثة الماضية بالتزامن مع احتفال الصندوق ضمن سلسلة فاعليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام.

وأنه وفقا لدراسة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بشأن مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات بين طلبة المدارس الثانوي تبين أن 72% من الطلبة يستقون معلوماتهم عن التدخين والمخدرات من وسائل الإعلام لاسيما عبر الدراما التليفزيونية، وهو ما يؤكد قيمتها وتأثيرها على أبنائنا وان المرصد يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واختارته منظمة الصحة العالمية كأحد أهم الأدوات الفعالة لرصد وتحليل التناول الإعلامي لقضية المخدرات، وذلك خلال المؤتمر الدولي لمكافحة التدخين بنيودلهي ،وانه تم رصد وتحليل (24) مسلسل درامي مصري تم عرضه في رمضان هذا العام، وبلغت المساحة الزمنية لمشاهد التدخين هذا العام 4% من إجمالي المساحة الزمنية للدراما،


بينما بلغت المساحة الزمنية لمشاهد المخدرات والكحوليات 1,5%، علماً بأن متوسط مشاهد التدخين خلال الثلاث سنوات السابقة كان 7,6%، بينما متوسط مشاهد المخدرات والكحوليات كان 2,3% من إجمالي المساحة الزمنية للأعمال الدرامية خلال الفترة من 2017 حتي 2019، ولم تتضمن مثل هذه المشاهد خلال شهر رمضان الماضي أية مشاهد لتدخين وتعاطي المخدرات للأطفال، وكذلك خلت جميع المشاهد من أي ترويج مباشر أو غير مباشر لمنتجات التبغ في خطوة جيدة حرص عليها صناع الدراما هذا العام.

وقالت الوزيرة ان الفن رسالة وان التغير الحقيقى لن يتحقق الا بتغير الكثير من الممارسات موجهه الشكر لكتاب الدراما الداعمة لقضية مشكلة المخدرات لافته الى الكاتب فى وزارة التضامن نشجع المتعاطين بانهم مرضى وان الخط الساخن لصندوق مكافحة الادمان “16023 “ يقوم بتبقى الاتصالات لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان .

حضر اللقاء كل من عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،وحسام صالح  الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومجدي لاشين رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والكاتب والمخرج محمد سامي (مؤلف ومخرج مسلسل البرنس " والكاتب أيمن سلامة "كاتب مسلسل لما كنا صغيرين " والكاتب أحمد عادل "كاتب مسلسل خيانة عهد" والفنانة يسرا وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ للعمل الاهلى .
 

مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (1)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (2)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (3)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (4)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (5)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (6)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (7)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (8)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (9)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (10)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (11)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (12)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (13)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (14)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (15)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (16)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (17)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (18)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (19)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (20)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (21)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (22)
 
مؤتمر وزارة التضامن لعلاج الادمان (23)

 


وزيرة التضامن

نيفين القباج

مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان

2020

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