اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 09:31 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

وزارة العدل تستكمل تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير المحاكم بـ116 محكمة

الأحد، 21 يونيو 2020 08:38 م
وزارة العدل تستكمل تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير المحاكم بـ116 محكمة مجمع محاكم الجلاء-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستكمل وزارة العدل ممثلة صندوق أبنية المحاكم، تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير وتجديد دور العدالة ورفع كفاءة القاعات والاستراحات ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير المنظومة القضائية فى مصر.

وأعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، فى حوار صحفى سابق، أن وزارة العدل اعتمدت خطة لتطوير دور المحاكم فى مصر، من خلال 3 مراحل حيث تمثلت المرحلة الأولى فى الفترة من يناير وحتى مارس 2020، والتى تضم 91 محكمة أبرزها محاكم شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، و6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، وههيا، السويس الابتدائية.

أمام المرحلة الثانية والتى مازالت مستمرة بدأت فى 2 مارس الماضى وتستمر حتى 30 سبتمبر القادم وتضم 116 محكمة أبرزها محاكم الإسماعيلية، بورسعيد، ودمياط، وشبين الكوم، طنطا، المحلة الكبرى، المنصورة، ودكرنس، إيتاى البارود، دمنهور، الإسكندرية، غرب الإسكندرية الابتدائية.

وتمثلت المرحلة الثالثة فى الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى مارس 2021، وتشمل محاكم جنوب سيناء وشمال سيناء، وكفر الشيخ، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، ومنفلوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، وأسوان الابتدائية.

وعن مجمع محاكم الجلاء فقد تمت معاينة المبنى الذى تعرض للحرق فى أعقاب 2011، من قبل لجنة من وزارة العدل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجارى  اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ وﺧﺎﺻﺔ اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﻰ ﻃﺎﻟﻬﺎ الحريق، تمهيدا للبدء فى ترميمه.

 

 


وزارة العدل

صندوق أبنية المحاكم

تجديد المحاكم

خطة تطوير دور العدالة

الرئيس عبد الفتاح السيسى

تطوير المنظومة القضائية

مجمع محاكم الجلاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة