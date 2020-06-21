هيلارى كلينتون تهاجم ترامب لطلبه إبطاء اختبارات كورونا: 120 ألف أمريكى ماتوا

ريهام عبد الله

هاجمت هيلارى كلينتون، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بخصوص طلبه من إدارته تخفيف وتقليل اختبارات جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلة :"كان يمكنه إنقاذ أشخاص من الموت"، وقال كلينتون فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :" ما يقرب من 120 ألف أمريكي قد ماتوا، والرئيس ترامب قال الليلة الماضية إنه طلب من إدارته إبطاء الاختبار الذي كان من الممكن أن ينقذ حياتهم".



هيلارى كلينتون

وكانت هيلارى كلينتون، المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، قد انتقدت إدارة دونالد ترامب لأزمة جائحة كورونا المستجد، قائلة إنه كان يمكنه إنقاذ آلاف الأرواح بالتصرف مبكرًا.

وقال هيلارى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "بالأمس، سُئل ترامب عما كان سيفعله بشكل مختلف لتجنب احتواء الولايات المتحدة لـ 30٪ من حالات كوفيد 19، في العالم، وكان رده: "حسنًا، لا شيء، الجواب الحقيقي: من خلال التصرف في وقت سابق، كان يمكنه إنقاذ عشرات آلاف الأرواح".

وفى سياق آخر احتفت هيلارى كلينتون، بقرار المحكمة العليا الأمريكية، برفض خطة ترامب بإلغاء برنامج حماية المهاجرين "داكا" قائلة: "يجب على الكونجرس أن يمنحهم طريقا للحصول على الجنسية".

وقالت هيلارى كلينتون فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"الولايات المتحدة هي البيت الوحيد الذي عرفه الحالمون على الإطلاق، إن قرار المحكمة العليا اليوم بدعم DACA هو نهاية سعيدة للغموض القاسي الذي وضعته إدارة ترامب على هؤلاء الشباب، الآن يجب على الكونجرس أن يمنحهم طريقا للحصول على الجنسية".