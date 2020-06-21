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هشام أبو العطا: تسليم خطة تطوير شركة مصر الجديدة نهاية الشهر

الأحد، 21 يونيو 2020 07:00 ص
هشام أبو العطا: تسليم خطة تطوير شركة مصر الجديدة نهاية الشهر
كتب عبد الحليم سالم

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 كشف المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن الخطة الاستراتيجية لتطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ، إحدى الشركات التابعة، سيتم تسليمها للشركة القابضة بنهاية الشهر الجارى، على أن تتضمن آليات واضحة وخطط قابلة للتنفيذ لتطوير الشركة وتبوأها المكانة اللائقة بها مستقبلا.

وأصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة التشييد والتعمير القرار رقم 120 لسنة 2020 ، يتضمن تشكيل مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لمدة عام منذ 22 مايو  2020.

‏وبحسب بيان الشركة فى 9 يونيو الجارى  فإن القرار تضمن تعيين كل من الدكتور خالد زكريا العدل إمام، محافظ الجيزة الاسبق رئيس مجلس إدارة غير متفرغ، والمهندس تامر محمد محمد ناصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، والمهندس اسماعيل محمود اسماعيل سيد، العضو المنتدب للشؤون الفنية والتنفيذ.

‏كما نص القرار على أن يكون هناك 4 أعضاء غير متفرغين منتخبين للعاملين، ورئيس للجنة النقابية، ولا يكون له صوت معدود وفقا لأحكام القانون 203 لسنة 1991، قانون قطاع الأعمال العام .

و اضاف المهندس هشام أبو العطا ل" اليوم السابع" أنه متفائل حيال مجلس الإدارة الجديد وقدرته على النهوض بالشركة التى تمتلك أصولا تؤهلها لتكون الشركة الاولى فى مصر فى مجال التطوير العقارى مستقبلا ولا سيما أن الشركة قائمة منذ 105 عاما ولها تاريخ طويل .

 


شركة مصر الجديدة

هشام ابو العطا

القابضة للتشييد

قطاع الاعمال العام

تطوير مصر

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