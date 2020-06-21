اليوم السابع
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نقابة الأطباء توزع 250 علبة مستلزمات طبية على مستشفيات العزل بأسوان

الأحد، 21 يونيو 2020 04:52 م
نقابة الأطباء توزع 250 علبة مستلزمات طبية على مستشفيات العزل بأسوان المستلزمات الطبية الموزعة على مستشفيات أسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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أطلقت نقابة الأطباء فى أسوان بالتعاون مع مديرية الصحة وإحدى شركات الأدوية مبادرة لتوزيع 250 علبة مستلزمات طبية ومطهرات متنوعة على مستشفيات العزل بالمحافظة.

وقال الدكتور حسام عبد الفهيم أمين صندوق نقابة الأطباء فى أسوان، فى تصريحات صحفية، إن المبادرة تهدف إلى دعم المنشآت الصحية والمستشفيات فى مواجهة فيروس كورونا، عن طريق توفير كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمطهرات، تبلغ قيمتها 300 ألف جنيه، وذلك بدعم مع إحدى شركات الدواء .

وأوضح أن كل علبة مستلزمات طبية تتضمن كمية من المطهرات ومرطبات الجلد والماسكات والقفازات وواقى الوجه، وسوف يتم توزيعها على مستشفيات العزل فى مختلف مراكز محافظة أسوان.

وأضاف مسئول فى شركة الأدوية أننا قررنا توفير هذه المستلزمات الطبية فى إطار المسئولية المجتمعية لشركات الدواء فى دعم الجيش الأبيض فى حربه ضد فيروس كورونا ، ويعتبر هذا الدعم بديلا عن المؤتمرات الطبية التى كان يتم تنظيمها طوال العام.


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توزيع مستلزمات طبية ومطهرات على مستشفيات اسوان

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