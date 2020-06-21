اليوم السابع
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نائب محافظ بنى سويف: توفير فرص عمل للـ23 مصريا العائدين من ليبيا

الأحد، 21 يونيو 2020 08:16 م
نائب محافظ بنى سويف: توفير فرص عمل للـ23 مصريا العائدين من ليبيا جانب من الاجتماع
بنى سويف أيمن لطفى

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عقد السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم اجتماعا مع مسؤولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفي حضور الـ 23 مصريا  العائدين مؤخرًا من ليبيا، وأعادتهم السلطات المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية، وذلك في إطار تفعيل التنسيق والتعاون بين المحافظة ووزارتي الهجرة والتجارة والصناعة لإتاحة فرص عمل لهم سواء من خلال إلحاقهم بالمشروعات الإنتاجية أو مساعدتهم في بدء مشروعاتهم الصغيرة، من خلال توفير الدعم الفني أو التمويل المطلوب لبدء هذه المشروعات.

 

وتم خلال الاجتماع مناقشة المصريين العائدين من ليبيا "أبناء المحافظة من ناحية قرية كوم الرمل بمركز سمسطا "، حول أهم المشروعات التي يمكن أن تكون مناسبة لقدراتهم ومهاراتهم وخبراتهم، والذين بدورهم قاموا بطرح بعض المشروعات التي يمكن أن تناسبهم، والتي تمت مناقشتها من خلال جهاز تنمية المشروعات وإمكانية تمويلها، وتوفير الدعم الفني لتنفيذها.

 

وخلال الاجتماع قام مسؤولو جهاز تنمية المشروعات بطرح بعض المشروعات الصغيرة التي يمكن توفير الدعم الفني لها من دراسة جدوى وغيرها ، خاصة المشروعات الإنتاجية، التي تتوافق مع خطة الدولة لدعم المشروعات الإنتاجية التي تدعم الاقتصاد القومي،وتوفر مزيد من فرص العمل، وحياة كريمة ومصدر دخل أفضل للشباب.

 

ومن جانبه أشار نائب محافظ بني سويف إلى أن القيادة السياسية تضع ملف العائدين من الخارج بشكل عام في مقدمة الأولويات، مشيرا  إلى أن المحافظة بتوجيهات ومتابعة مستمرة من محافظ الإقليم الدكتور محمد هاني غنيم،بضرورة التعاون والتكامل مع وزارتي الهجرة والتجارة والصناعة لتنفيذ ماأسفر عنه اجتماع الوزاراتين "مؤخرا" لإتاحة فرص عمل لأبناء بني سويف العائدين من ليبيا، من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،حيث سيتم اتخاذ مايلزم والاستمرار في متابعة ذلك مع الجهات المعنية والمواطنين حتى يتم تنفيذ المشروعات لهذه المجموعة،وأن المحافظة لن تدخر جهدا  في هذا الشأن.

 

ونوه نائب المحافظ أن المحافظة "بشكل عام منذ تولي المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم المسئولية"تسعى عن طريق عدد من الحلول والبدائل ضمن خطة طموحة تهدف لإعداد إستراتيجية متكاملة للنمو الاقتصادي المحلى بالمحافظة من خلال تعظيم دور المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، لتشجيع العمل الحر ودعم مشروعات الشباب ، ودعم التوجه نحو الإنتاج واستثمار الموارد والميزات النسبية للمحافظة ،في إطار دعم جهود الدولة التي أسفرت خلال 6 سنوات مضت في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية والخدمية التي ساهمت في توفير عشرات من فرص العمل خلال مراحل الإنشاء ، بجانب أنها دعمت البنية التحتية للمحافظة لتكون مركزا جاذبا للاستثمار والصناعة

 

وأكد نائب المحافظ إلى أن  تلك  الجهود وغيرها  التي تهدف إلى إتاحة مزيد من فرص عمل للشباب من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والتي تأتي في إطار توجهات الدولة ورؤيتها التنموية ، ستدعم جهود  الدولة للحد من الهجرة غير الشرعية ، بجانب أن ذلك سيدعم بكل تأكيد جسور  الثقة بين المواطن ودولته،خاصة  مالمسه الجميع من اهتمام  االرئيس عبد الفتاح السيسي  بأبناء الوطن في كل مكان

 

حضر الاجتماع :المحاسب منتصر رشدي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيةالصغر ، والأستاذ ناصر سيف رئيس مركز ومدينة سمسطا ، وعدد من التنفيذيين المعنيين

 

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بنى سويف

العائدين من ليبيا

مشروعات صغيرة

ليبيا

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