نائب محافظ الغربية: استئناف الأعمال للمبانى الصادر لها ترخيص الأسبوع المقبل

الغربية عادل ضرة

أكد نائب محافظ الغربية الدكتور أحمد عطا، في بيان له أن محافظة الغربية تعد الأولي في تفعيل قرار وزير التنمية المحلية بشأن لجنة فحص تراخيص البناء، حيث تم تخصيص لجان لتلقي الطلبات بداية من الأسبوع المقبل بكافة المراكز والمدن والأحياء حسب الترخيص التابع له.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع لجنة فحص تراخيص البناء في أولي جلسات انعقادها اليوم بمقر ديوان عام المحافظة ، بمشاركة اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، وبحضور أعضاء اللجنة طبقا لقرار وزير التنمية المحلية الصادر في هذا الشان .

وأشار نائب محافظ الغربية ورئيس اللجنة ، الي أنه تم التوصل إلي توصيات بشان فتح باب التقديم لطلبات استئناف أعمال المباني داخل نطاق المحافظة والصادر لها تراخيص، علي أن يتم إعلان كافة تفاصيل التقديم خلال الاسبوع الجارى بعد اعتماد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للتوصيات التي انتهت إليها اللجنة .

وقال عطا ، إن اللجنة ناقشت الضوابط الخاصة بما يسهم في إعادة استئناف أعمال البناء ، موضحاً أن اللجنة سوف تقوم بفحص كافة الطلبات المقدمة وفحص الجراجات الموجودة لذي مقدم الطلب طبقًا للترخيص، وذلك من خلال لجنة ثلاثية تضم في عضويتها ممثلين لكلية الهندسة ومديرية الاسكان والتخطيط.

حضر الاجتماع ممثلون من الرقابة الإدارية، والمنطقة الشمالية العسكرية ، ومديرية الأمن ، وأحد أساتذة كلية الهندسة ، والتخطيط العمراني، ونقابة المهندسين، والإدارة الهندسية ، وجهاز التفتيش علي المشروعات علي مستوى الجمهورية ، بإلاضافة إلي مدير مديرية الإسكان.