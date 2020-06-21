مياه المنوفية تشُن حملات لضبط وصلات مياه الشرب الغير قانونية

المنوفية - محمد فتحى

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، أن الشركة قامت بشنِ حملة لضبط وصلات المياه غير القانونية «الخلسة» والتي يلجأ إليها البعض هروباً من اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد اي مستحقات وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.

وأضافت الشركة فى بيان لها اليوم تم توفيق أوضاع أربع توصيلات خلسة بمركز السادات بمنطقة اليافطة وتعديل توصيلة بناحية كفر داود ورفع توصيلة خلسة لرى حديقة الوحدة المحلية بمركز السادات على الرياح الناصرى وإخطار رئيس المركز والمدينة ونائب رئيس المركز بما تم.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تمثلت في تحرير أربع محاضر ضبطية قضائية بمنطقة اليافطة بمركز السادات حيث يقوم بعض الأهالي بإنشاء تلك الوصلات مما يتسبب في إهدار المال العام.

وأكد أن تلك المخالفات تُحَمِّل الشركة عبئاً ثقيلاً وتستنزف طاقتها ومواردها، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم علي الخدمات ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمسائلة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإزالة التعديات.