اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 09:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه المنوفية تشُن حملات لضبط وصلات مياه الشرب الغير قانونية

الأحد، 21 يونيو 2020 09:41 م
مياه المنوفية تشُن حملات لضبط وصلات مياه الشرب الغير قانونية محطة مياه
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، أن الشركة قامت بشنِ حملة لضبط وصلات المياه غير القانونية «الخلسة» والتي يلجأ إليها البعض هروباً من اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد اي مستحقات وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.

وأضافت الشركة فى بيان لها اليوم تم توفيق أوضاع أربع توصيلات خلسة بمركز السادات بمنطقة اليافطة وتعديل توصيلة بناحية كفر داود ورفع توصيلة خلسة لرى حديقة الوحدة المحلية بمركز السادات على الرياح الناصرى وإخطار رئيس المركز والمدينة ونائب رئيس المركز بما تم.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تمثلت في تحرير أربع محاضر ضبطية قضائية بمنطقة اليافطة بمركز السادات حيث يقوم بعض الأهالي بإنشاء تلك الوصلات مما يتسبب في إهدار المال العام.

وأكد أن تلك المخالفات تُحَمِّل الشركة عبئاً ثقيلاً وتستنزف طاقتها ومواردها، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم علي الخدمات ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمسائلة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإزالة التعديات.

 

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

المنوفيه

محافظ المنوفيه

محافظه المنوفيه

مياه المنوفيه

فيروس كورنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: 14736 حالة تعافت من كورونا وخرجت من مستشفيات العزل

الصحة: 14736 حالة تعافت من كورونا وخرجت من مستشفيات العزل

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة