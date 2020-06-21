موجز المحافظات.. إحالة 3 أطباء للنيابة العامة فى واقعة وفاة "ماما سناء"

محافظ البحيرة يحيل 3 أطباء للنيابة العامة فى واقعة وفاة ماما سناء
قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إحالة مدير مستشفى مبرة كفر الدوار وطبيبين بالمستشفى للتحقيق بمعرفة النيابة العامة بشأن وفاة سناء عبد الحميد النجار - أرملة 65 سنة يوم الأربعاء 17 / 6 / 2020 بالمستشفى للإهمال وسوء التعامل طبقا لشكوى نجلها.
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" فيديو لفرح شعبى بأحد أحياء الإسكندرية ، حيث شهد تجمعا كبيرا لأهالى العريس و العروس دون مراعاة الإجراءات الاحترازية أو ارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعى، وشهد الفرح الشعبى فقرات من الألعاب البهلوانية بالنار ورقص الفن الشعبى النوبى، ورقص عدد كبير من الشباب بدون مراعاة مسافات التباعد.
أصدرت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، بيانًا، أكدت فيه تحويل المقصرين فى نقل مريضة بالخطأ من مستشفى الإسماعيلية العام غير مصابة بكوورنا، إلى الصدر للعزل الصحى، والمخصص لمصابى كورونا، للشئون القانونية.
نقلت صفحة اليوم السابع على فيسبوك من خلال مراسليها بالمحافظات، مشاهد لحظة انطلاق امتحانات الثانوية العامة من أمام اللجان بالمحافظات، في تغطية مباشرة من صالة تحرير اليوم السابع وشبكة المراسلين بكافة اللجان.
تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى
قال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، إن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، تدهورت، واحتاجت إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى، كما تم منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعى الخاصة بها.
إحالة 10 مراقبين مصابين لمستشفيات سوهاج وأسيوط للعلاج بعد حادث تصادم الطريق الزراعى
كشفت المتابعة لحادث التصادم الذى وقع الطريق الزراعى الغربى بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج والذى خلف وراءه 17 مصابًا جاء من بينهم 11 مراقبًا لامتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الشهيد حسينى أبوضيف بإدارة طما التعليمية تم تحويل 9 مصابين منهم لمستشفيات سوهاج ومصاب إلى مستشفيات أسيوط بينما المراقب الــ11 حالته العامة مستقرة ولا توجد به أى إصابات.
أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، عن شفاء وخروج 100 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا اليوم الاحد 21 يونيو من مستشفيات العزل والاحالة ليصبح إجمالي عدد المتعافين 873 حالة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم، مشيدا بالدور الكبير والمستمر للاطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم افضل رعاية للمصابين، مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين .
أكد الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه سيتم تشكيل لجنة طبية متخصصة من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحى للتحقيق فى وفاة اليوتيوبر الشهيرة سناء عبد الحميد عمار المعروفة إعلاميا باسم "ماما سناء" داخل مستشفى مبرة كفر الدوار للتأمين الصحى.
خريطة طريق أمام كل لجنة بشمال سيناء وتعقيم الطلبة قبل الدخول
انتهى 84 شاب متطوع بشمال سيناء من رسم خريطة مسار آمن أمام كل لجنة امتحان الثانوية العامة ليسير عليها الطلبة بمسافات متباعدة للوقاية من انتقال اى عدوى أمراض ، حيث استقبلت لجان امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء الطلبة باجراءات احترازية وتحددت مسارات مرورية امام كل لجنة تنتهى ببوابة عبرها تتم الاجراءات وتواجد شباب متطوعون امام كل لجنة يقومون باجراءات التعقيم للطلبة .
خصصت نقابة المعلمين ببني سويف برئاسة مصطفى الديب ، أتوبيسات في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لنقل المعلمين مجانا، إلى مقار لجانهم في أول أيام إمتحانات الثانوية العامة.
أعلن مرفق الإسعاف بالشرقية، عن الدفع بـ 30 تمركز لسيارات الإسعاف؛ لمتابعة وتأمين امتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق اليوم الأحد، بامتحان مادة اللغة العربية.
أعرب عدد من أهالى قرية كوم الأشراف التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عن خالص شكرهم لموقع "اليوم السابع" بعد نشر استغاثتهم لتضررهم من عمود كهرباء يمثل خطورة على حياة الأطفال، وفور نشر الاستغاثة استجابت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، وقطاع الكهرباء وتم تغيير العمود وعمل صيانة لعدد من الأعمدة بالقرية.
توافد طلبة الثانوية على اللجان بعد إجراءات فحصهم طبيا، وشهدت اللجان مرور الطلبة فى الطريق للجان عبر بوابات تعقيم والكشف بالجهاز الحرارى .
فيديو وصور.. توافد 30 ألفا و876 طالبا أمام لجان الثانوية العامة بالبحيرة
توافد منذ قليل الآلاف من طلاب الثانوية العامة بالبحيرة على لجان المدارس المختلفة لأداء أول يوم بالامتحانات وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، وتزاحم المئات من أهالى الطلاب وأولياء أمورهم أمام لجان الامتحانات لشد أزر أبنائهم ورفع روحهم المعنوية، من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازيه والوقائية خلال امتحانات الثانوية العامة، مضيفا أنه تم توفير كافة وسائل الامان والسلامة للطلاب لأداء الامتحانات والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات مع التاكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بطابور متباعد اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحاً وتوزع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للجان .
توافد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الغربية منذ الصباح على لجان الامتحانات مستخدمين " التوك توك " كوسيلة المواصلات الأسهل للوصول إلى اللجان فى أول أيامها، كونها أسرع وسيلة فى ظل الزحام المرورى، التى تشهده المحافظة .
طالب اللواء أشرف الداودي محافظ قنا من رئيس لجنة نقادة الثانوية بنين بحذف بعض الكتابات عبارة عن إجابات لاسئلة بمنهج مادة اللغة العربية، وذلك أثناء تفقده لجان الأمتحانات.
التفتيش الصيدلى بالمنوفية تداهم صيدلية زعم صاحبها اكتشافه علاج لكورونا
أطلق التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالمنوفية ، تحت إشراف الدكتور نصيف حفناوى العفيفى وكيل وزارة الصحة ، ومتابعة الدكتور ناصر أبو حسين مدير إدارة الصيدلة والدكتور محمود سلام مدير التفتيش الصيدلى بالمديرية ، حملة بمركز تلا للوقوف على أمر الصيدلى المدعى بإعلان عقار لمواجهة فيروس كورونا .
تشهد محيط لجان امتحانات الثانويه العامه بمحافظه الغربيه ، زحام وتكدس المئات من أولياء الأمور أمام اللجان لمؤازرة أبنائهم قبل دخول اللجان لأداء أول أيام ماراثون الثانويه العامه.
اشتباه إصابة مدير المركز التكنولوجي في الدقهلية بكورونا
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بالمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، بعد اشتباه إصابة مديرة المركز بفيروس كورونا.
رصدت عدسة "اليوم السابع" أجواء انطلاق ماراثون الثانوية العامة بالوادى الجديد فى أول أيامه وسط إجراءات إحترازية مشددة حيث قام أحد المراقبين بلجنة مدرسة ناصر بالخارجة بالحرص على مساعدة الطلاب على ارتداء الحذاء الواقى بيديه بتواضع وتفانى فى العمل حرصا على سلامة الطلاب.
اشتباه إصابة طالبة بإحدى مدارس اجا بكورونا والتحاليل تؤكد سلامتها
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، سلامة إحدى الطالبات بلجنة بإحدى مدارس مركز أجا بعد الاشتباه فى إصابتها بكورونا.
فيديو.. رئيس مدينة بلبيس لطالبات الثانوية العامة: عملتوا اللى عليكم ومتخافوش ربنا معاكم
رصدت غرفة عمليات تعليم المنيا تأخر توزيع أوراق أسئلة امتحان اللغة العربية علي الطلاب مما تسبب في حالة إرتباك بينهم.
تعرضت طالبة بالصف الثالث الثانوي ، بلجنة مدرسة بنها الثانوية بنات، اليوم الأحد، لحالة إغماء، أثناء تأديتها لامتحان اللغة العربية، وتم نقلها لتلقى الإسعافات الأولية.
وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، رئيس لجنة بمدرسة الثانوية العسكرية بمدينة الأقصر، بفض التزاحم بين الطلاب قبل دخول اللجان وأداء امتحان مادة اللغة العربية، وتوفير أجهزة الكواشف الحرارية المخصصة لقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول الامتحانات.
اغماء طالبة بلجنة ثانوية عامة بالخصوص خلال امتحان اللغة العربية
محافظ المنيا يحيل مسؤول اللجنة الثلاثية وملاحظ للتحقيق فى امتحانات الثانوية
تفقد المحافظون ونوابهم عددا من لجان الثانوية العامة للتأكد والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب والمراقبين وجميع القائمين على الامتحانات.
نقل طالبة لارتفاع درجة حراراتها من لجنة "أنشاص الرمل" إلى مستشفى "بلبيس"
نقلت سيارة إسعاف ، طالبة بالصف الثالث الثانوي، من إحدى لجان الامتحان بمدرسة " أنشاص الرمل " الثانوية ، بمركز ومدينة بلبيس، إلى مستشفى "بلبيس" المركزي؛ بعدما تبين وجود ارتفاع فى درجة حرارتها حيث تم عزل الطالبة "وفاء.ع.ال" فى الغرفة المخصصة للعزل داخل المدرسة ، قبل نقلها إلى المستشفى.
قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إيقاف معلمة بقسم الملابس الجاهزة بمدرسة الثانوية الفنية للبنات بدار المعلمات بإدارة بندر دمنهور التعليمية ، ثلاثة أشهر عن العمل ، مع إحالتها للنيابة الإدارية لتحصيل مبالغ مالية من الطالبات نظير تسليمهن أرقام الجلوس ، جاء ذلك بناء على المذكرة المعروضة من الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمتصمنة أن ما تمر به البلاد فى الفترة الراهنة يتطلب تضافر جهود كافة طوائف الشعب والوقوف جنباً إلى جنب لعبور تلك الأزمة الراهنة.
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن خروج 13 حالات تعافى من مستشفى العزل بأبوتيج بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 " وشفاء وخروج 16 متعافى من عزل المدينة الجامعية بجامعة أسيوط، وأشار إلى أن الحالات المحتجزة بمستشفيات مدينة أسيوط لتلقى العلاج من فيروس كورونا بلغت 65 حالة بمستشفى أسيوط العام و95 حالة بمستشفى الإيمان العام و79 حالة بمسشتفى الصدر و35 حالة بمستشفى الحميات لافتًا إلى أن إجمالى حالات الشفاء بأسيوط فى تزايد مستمر.
محافظ البحيرة يحيل 3 أطباء للنيابة العامة فى واقعة وفاة ماما سناء
قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إحالة مدير مستشفى مبرة كفر الدوار وطبيبين بالمستشفى للتحقيق بمعرفة النيابة العامة بشأن وفاة سناء عبد الحميد النجار - أرملة 65 سنة يوم الأربعاء 17 / 6 / 2020 بالمستشفى للإهمال وسوء التعامل طبقا لشكوى نجلها.
فى أول أيام الثانوية.. محافظ قنا يطالب بمسح إجابات اللغة عربية من حوائط لجنة.. ومحافظ الأقصر يعنف رئيس لجنة بسبب التزاحم وعدم عمل كواشف الحرارة.. واشتباه إصابة طالبة بالدقهلية وإغماء أخرى فى لجنة ببنها.. صور
شهدت أول أيام امتحانات الثانوية العامة بالمحافظات عددا من الخطوات المختلفة، حيث قام المحافظون بعمل جولات على اللجان المختلفة ونظموا دخول الطلاب والتباعد الاجتماعى، حيث مسح محافظ قنا إجابات أسئلة لغة عربية على حوائط لجنة، وعنف محافظ الأقصر رئيس لجنة بسبب التزاحم وعدم عمل كواشف الحرارة، وحدوث واقعة اشتباه إصابة طالبة بكورونا بالدقهلية وتبين سلامتها، كما وقعت حالة إغماء طالبة فى لجنة ببنها بمحافظة القليوبية.
شهدت لجان الثانوية العامة بالمحافظات تكاتف الجهود من متطوعين ومسؤولين لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والاطمئنان على طلاب الثانوية العامة قبل وخلال دخولهم اللجان.
قاد المحافظون ونوابهم جولات مكوكية على لجان امتحانات الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات، وذلك لمتابعة خدمة الطلاب وتحقيق التباعد الاجتماعى وارتداء كافة الطلاب للكمامات والجوانتى لحماية من العدوى بفيروس كورونا، حيث تفقد المحافظون ونوابهم عدداً من لجان الثانوية العامة للتأكد والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب والمراقبين وجميع القائمين على الامتحانات.
حالة من السعادة رسمت على وجوه طلاب الثانوية العامة بالمحافظات، وذلك لسهولة مادة اللغة العربية فى أولى أيام الامتحانات.
قرية الدير تتنفس الصعداء بعد تقرير "اليوم السابع".. القرية تنهى تجهيز عمارة الإسكان وتبدأ عزل حالات كورونا.. الأهالى يقودون ملحمة وتجهزون 500 سرير ومرتبة وبدلة عزل وأسطوانات أكسجين بالغرف.. فيديو وصور
لم تمر 5 أيام فقط على موافقة وزارة الإسكان ومحافظة الأقصر على مطالب أهالى قرية الدير بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بعد تردى الأوضاع بحالات العزل المنزلى وتخصيص عمارة سكنية لهم فى مشروع إسكان قرية الدير لخدمة أهاليهم المعزولين بالمنازل لحمايتهم من الموت وحماية مخالطيهم.
"بوابة تعقيم" متطورة تضاهى أفخم إنتاج الشركات العالمية فى تصنيعها، من صناعة الأطفال نزلاء مؤسسة دار التربية للبنين " الأحداث" بمدينة الزقازيق ، ثمار البرنامج الرئاسى "أطفال بلا مأوى" لإعادة تأهيل وتدريب الأطفال من نزلاء الرعاية والذى طبقته مدينة الزقازيق منذ سنوات، لتخرج دفعات من أطفال يقضون عقوبات جنائية إلى أطفال مبتكرون بعد خضوعهم لبرامج تأهيل وتدريب مكثفة، وتنجح فى القضاء على الصورة السلبية الراسخة بالمجتمع عن الطفل خريج المؤسسة العقابية.
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