موجز المحافظات.. إحالة 3 أطباء للنيابة العامة فى واقعة وفاة "ماما سناء"

كتب أحمد إبراهيم عبد الرحمن

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الأحد، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

محافظ البحيرة يحيل 3 أطباء للنيابة العامة فى واقعة وفاة ماما سناء

خريطة طريق أمام كل لجنة بشمال سيناء وتعقيم الطلبة قبل الدخول

انتهى 84 شاب متطوع بشمال سيناء من رسم خريطة مسار آمن أمام كل لجنة امتحان الثانوية العامة ليسير عليها الطلبة بمسافات متباعدة للوقاية من انتقال اى عدوى أمراض ، حيث استقبلت لجان امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء الطلبة باجراءات احترازية وتحددت مسارات مرورية امام كل لجنة تنتهى ببوابة عبرها تتم الاجراءات وتواجد شباب متطوعون امام كل لجنة يقومون باجراءات التعقيم للطلبة . نقابة المعلمين فى سويف تخصص أتوبيسات لنقل المراقبين للجان الثانوية بالمجان

خصصت نقابة المعلمين ببني سويف برئاسة مصطفى الديب ، أتوبيسات في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لنقل المعلمين مجانا، إلى مقار لجانهم في أول أيام إمتحانات الثانوية العامة.

أعلن مرفق الإسعاف بالشرقية، عن الدفع بـ 30 تمركز لسيارات الإسعاف؛ لمتابعة وتأمين امتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق اليوم الأحد، بامتحان مادة اللغة العربية.

أعرب عدد من أهالى قرية كوم الأشراف التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عن خالص شكرهم لموقع "اليوم السابع" بعد نشر استغاثتهم لتضررهم من عمود كهرباء يمثل خطورة على حياة الأطفال، وفور نشر الاستغاثة استجابت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، وقطاع الكهرباء وتم تغيير العمود وعمل صيانة لعدد من الأعمدة بالقرية.

توافد طلبة الثانوية على اللجان بعد إجراءات فحصهم طبيا، وشهدت اللجان مرور الطلبة فى الطريق للجان عبر بوابات تعقيم والكشف بالجهاز الحرارى .

فيديو وصور.. توافد 30 ألفا و876 طالبا أمام لجان الثانوية العامة بالبحيرة

توافد منذ قليل الآلاف من طلاب الثانوية العامة بالبحيرة على لجان المدارس المختلفة لأداء أول يوم بالامتحانات وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، وتزاحم المئات من أهالى الطلاب وأولياء أمورهم أمام لجان الامتحانات لشد أزر أبنائهم ورفع روحهم المعنوية، من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازيه والوقائية خلال امتحانات الثانوية العامة، مضيفا أنه تم توفير كافة وسائل الامان والسلامة للطلاب لأداء الامتحانات والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات مع التاكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بطابور متباعد اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحاً وتوزع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للجان . صور .."التوك توك" وسيلة المواصلات الأسهل لطلاب الثانوية العامة فى الغربية

توافد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الغربية منذ الصباح على لجان الامتحانات مستخدمين " التوك توك " كوسيلة المواصلات الأسهل للوصول إلى اللجان فى أول أيامها، كونها أسرع وسيلة فى ظل الزحام المرورى، التى تشهده المحافظة .

طالب اللواء أشرف الداودي محافظ قنا من رئيس لجنة نقادة الثانوية بنين بحذف بعض الكتابات عبارة عن إجابات لاسئلة بمنهج مادة اللغة العربية، وذلك أثناء تفقده لجان الأمتحانات.

التفتيش الصيدلى بالمنوفية تداهم صيدلية زعم صاحبها اكتشافه علاج لكورونا

أطلق التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالمنوفية ، تحت إشراف الدكتور نصيف حفناوى العفيفى وكيل وزارة الصحة ، ومتابعة الدكتور ناصر أبو حسين مدير إدارة الصيدلة والدكتور محمود سلام مدير التفتيش الصيدلى بالمديرية ، حملة بمركز تلا للوقوف على أمر الصيدلى المدعى بإعلان عقار لمواجهة فيروس كورونا . صور .. زحام شديد أمام لجان الثانويه العامة بالغربية قبل دخول الطلاب اللجان

تشهد محيط لجان امتحانات الثانويه العامه بمحافظه الغربيه ، زحام وتكدس المئات من أولياء الأمور أمام اللجان لمؤازرة أبنائهم قبل دخول اللجان لأداء أول أيام ماراثون الثانويه العامه.

اشتباه إصابة مدير المركز التكنولوجي في الدقهلية بكورونا

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بالمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، بعد اشتباه إصابة مديرة المركز بفيروس كورونا. فيديو وصور.. معلم يساعد طلاب الثانوية بالوادى الجديد على ارتداء الحذاء الواقى

رصدت عدسة "اليوم السابع" أجواء انطلاق ماراثون الثانوية العامة بالوادى الجديد فى أول أيامه وسط إجراءات إحترازية مشددة حيث قام أحد المراقبين بلجنة مدرسة ناصر بالخارجة بالحرص على مساعدة الطلاب على ارتداء الحذاء الواقى بيديه بتواضع وتفانى فى العمل حرصا على سلامة الطلاب.

اشتباه إصابة طالبة بإحدى مدارس اجا بكورونا والتحاليل تؤكد سلامتها

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، سلامة إحدى الطالبات بلجنة بإحدى مدارس مركز أجا بعد الاشتباه فى إصابتها بكورونا.

فيديو.. رئيس مدينة بلبيس لطالبات الثانوية العامة: عملتوا اللى عليكم ومتخافوش ربنا معاكم

حرص اللواء سامى علام ر،ئيس مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية،أثناء مروره علي لجان الثانوية العامة على طمأنة الطالبات قائلا لهن متخافوش عملتوا ال عليكم وذاكرتوا لو خوفتوا مش هتحلوا،كما تابع الإجراءات احترازية من قياس درجة الحرارة ومتابعة ارتداء الكمامات داخل اللجان. تأخر توزيع اسئلة امتحان العربي في لجان سمالوط بالمنيا رصدت غرفة عمليات تعليم المنيا تأخر توزيع أوراق أسئلة امتحان اللغة العربية علي الطلاب مما تسبب في حالة إرتباك بينهم. إغماء طالبة بلجنة امتحان الثانوية العامة ببنها ونقلها لتلقى الإسعافات

تعرضت طالبة بالصف الثالث الثانوي ، بلجنة مدرسة بنها الثانوية بنات، اليوم الأحد، لحالة إغماء، أثناء تأديتها لامتحان اللغة العربية، وتم نقلها لتلقى الإسعافات الأولية.

فيديو..محافظ الأقصر يوجه رئيس لجنة امتحانات بفض التجمعات وتوفير كواشف حرارة وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، رئيس لجنة بمدرسة الثانوية العسكرية بمدينة الأقصر، بفض التزاحم بين الطلاب قبل دخول اللجان وأداء امتحان مادة اللغة العربية، وتوفير أجهزة الكواشف الحرارية المخصصة لقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول الامتحانات. اغماء طالبة بلجنة ثانوية عامة بالخصوص خلال امتحان اللغة العربية تعرضت طالبة بالصف الثالث الثانوي، بلجنة مدرسة الثانوية الرسمية للغات بالخصوص اليوم الأحد، لحالة إغماء، أثناء تأديتها لامتحان اللغة العربية، وتم نقلها لتلقي الإسعافات الأولية.

محافظ المنيا يحيل مسؤول اللجنة الثلاثية وملاحظ للتحقيق فى امتحانات الثانوية

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة، لمتابعة حسن سيرها وانتظام أداء الطلاب للامتحانات. صور ..المحافظون ونوابهم يتفقدون لجان الثانوية العامة لتطبيق الإجراءات الوقائية

تفقد المحافظون ونوابهم عددا من لجان الثانوية العامة للتأكد والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب والمراقبين وجميع القائمين على الامتحانات.

نقل طالبة لارتفاع درجة حراراتها من لجنة "أنشاص الرمل" إلى مستشفى "بلبيس"

نقلت سيارة إسعاف ، طالبة بالصف الثالث الثانوي، من إحدى لجان الامتحان بمدرسة " أنشاص الرمل " الثانوية ، بمركز ومدينة بلبيس، إلى مستشفى "بلبيس" المركزي؛ بعدما تبين وجود ارتفاع فى درجة حرارتها حيث تم عزل الطالبة "وفاء.ع.ال" فى الغرفة المخصصة للعزل داخل المدرسة ، قبل نقلها إلى المستشفى. محافظ البحيرة: إيقاف معلمة 3 أشهر لتقاضيها مبالغ مالية مقابل أرقام الجلوس

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إيقاف معلمة بقسم الملابس الجاهزة بمدرسة الثانوية الفنية للبنات بدار المعلمات بإدارة بندر دمنهور التعليمية ، ثلاثة أشهر عن العمل ، مع إحالتها للنيابة الإدارية لتحصيل مبالغ مالية من الطالبات نظير تسليمهن أرقام الجلوس ، جاء ذلك بناء على المذكرة المعروضة من الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمتصمنة أن ما تمر به البلاد فى الفترة الراهنة يتطلب تضافر جهود كافة طوائف الشعب والوقوف جنباً إلى جنب لعبور تلك الأزمة الراهنة.

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن خروج 13 حالات تعافى من مستشفى العزل بأبوتيج بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 " وشفاء وخروج 16 متعافى من عزل المدينة الجامعية بجامعة أسيوط، وأشار إلى أن الحالات المحتجزة بمستشفيات مدينة أسيوط لتلقى العلاج من فيروس كورونا بلغت 65 حالة بمستشفى أسيوط العام و95 حالة بمستشفى الإيمان العام و79 حالة بمسشتفى الصدر و35 حالة بمستشفى الحميات لافتًا إلى أن إجمالى حالات الشفاء بأسيوط فى تزايد مستمر.

محافظ البحيرة يحيل 3 أطباء للنيابة العامة فى واقعة وفاة ماما سناء

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إحالة مدير مستشفى مبرة كفر الدوار وطبيبين بالمستشفى للتحقيق بمعرفة النيابة العامة بشأن وفاة سناء عبد الحميد النجار - أرملة 65 سنة يوم الأربعاء 17 / 6 / 2020 بالمستشفى للإهمال وسوء التعامل طبقا لشكوى نجلها.

فى أول أيام الثانوية.. محافظ قنا يطالب بمسح إجابات اللغة عربية من حوائط لجنة.. ومحافظ الأقصر يعنف رئيس لجنة بسبب التزاحم وعدم عمل كواشف الحرارة.. واشتباه إصابة طالبة بالدقهلية وإغماء أخرى فى لجنة ببنها.. صور

شهدت أول أيام امتحانات الثانوية العامة بالمحافظات عددا من الخطوات المختلفة، حيث قام المحافظون بعمل جولات على اللجان المختلفة ونظموا دخول الطلاب والتباعد الاجتماعى، حيث مسح محافظ قنا إجابات أسئلة لغة عربية على حوائط لجنة، وعنف محافظ الأقصر رئيس لجنة بسبب التزاحم وعدم عمل كواشف الحرارة، وحدوث واقعة اشتباه إصابة طالبة بكورونا بالدقهلية وتبين سلامتها، كما وقعت حالة إغماء طالبة فى لجنة ببنها بمحافظة القليوبية. الثانوية العامة بأيد أمينة.. متطوعون شباب وأطباء يتنافسون فى خدمة الطلاب والملاحظين بشمال سيناء.. صيادلة بنى سويف يوزعون الكمامات على أولياء الأمور مجانا.. وبوابات تعقيم وأجهزة قياس حرارة وفرق طبية للطلاب.. صور

شهدت لجان الثانوية العامة بالمحافظات تكاتف الجهود من متطوعين ومسؤولين لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والاطمئنان على طلاب الثانوية العامة قبل وخلال دخولهم اللجان.

قاد المحافظون ونوابهم جولات مكوكية على لجان امتحانات الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات، وذلك لمتابعة خدمة الطلاب وتحقيق التباعد الاجتماعى وارتداء كافة الطلاب للكمامات والجوانتى لحماية من العدوى بفيروس كورونا، حيث تفقد المحافظون ونوابهم عدداً من لجان الثانوية العامة للتأكد والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب والمراقبين وجميع القائمين على الامتحانات.

حالة من السعادة رسمت على وجوه طلاب الثانوية العامة بالمحافظات، وذلك لسهولة مادة اللغة العربية فى أولى أيام الامتحانات.

قرية الدير تتنفس الصعداء بعد تقرير "اليوم السابع".. القرية تنهى تجهيز عمارة الإسكان وتبدأ عزل حالات كورونا.. الأهالى يقودون ملحمة وتجهزون 500 سرير ومرتبة وبدلة عزل وأسطوانات أكسجين بالغرف.. فيديو وصور