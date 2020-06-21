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مكتبة الإسكندرية ترصد اليوم الكسوف الحلقى للشمس بمركز القبة السماوية

الأحد، 21 يونيو 2020 03:00 ص
مكتبة الإسكندرية ترصد اليوم الكسوف الحلقى للشمس بمركز القبة السماوية الكسوف الحلقى للشمس - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مكتبة الإسكندرية عن حدث مهم لمحبى الرصد الفلكى والظواهر الفلكية، اليوم الأحد، الساعة 6 صباحًا، حيث يشهد العالم ظاهرة كسوف الشمس الحلقى ليعلن ميلاد شهر ذى القعدة فلكيا.

ودعت مكتبة الإسكندرية جمهورها لمتابعة تلك الظاهرة الفلكية، حيث يقوم مركز القبة السماوية برصد مراحل الكسوف على صفحته الرسمية "فيس بوك" بصحبة الدكتور عمر فكرى رئيس قسم مسرح القبة السماوية، حيث يبدأ مراحل الكسوف الجزئى فى القاهرة فى تمام 6:24 صباحا وتكون ذروته فى 7:20 ونهايته فى 8:20 صباحا.

وأشارت مكتبة الإسكندرية إلى أن كسوف الشمس أى كان نوعه لا يحدث إلا فى بداية الشهر القمرى تماما وعندما يقع كل من الأرض والقمر والشمس بنفس الترتيب على استقامة واحدة.

وحسب وضع القمر ومكانه بالنسبة للأرض يكون نوع الكسوف، فهناك أربعة أنواع للكسوف الشمسى:

النوع الأول: كسوف شمسى كلى ويكون القمر فى أقرب مسافة بينه وبين الأرض فيغطى كامل قرص الشمس عنا.

النوع الثاني: عندما يكون القمر فى أبعد مسافة بينه وبين الأرض فبعد المسافة تجعل قرص القمر يغطى جزءا كبيرا جدا من قرص الشمس ونرى حلقة من ضوئها محيطة بقرص القمر فيسمى كسوفا حلقيا وهذا ما سيحدث اليوم الأحد 21 يونيو.

أما النوع الثالث: عندما لا يكون الثلاثة أجرام على خط مستقيم واحد فيغطى قرص القمر جزء من قرص الشمس ويسمى كسوفا جزئيا، أو يكون الكسوف كلى أو حلقى ولكن بعض البلدان لا تقع فى مركز حدوثه.

وأخيرا، النوع الرابع: وهو نادر جدا ويحدث فى الوقت الذى يكون فيه ظل القمر يكاد يلمس كوكب الأرض فينتج كسوفا كليا حلقيا ويسمونه الكسوف الهجين.

وكسوف اليوم الأحد هو من النوع الحلقى ولكنه يظهر فى بلادنا مصر كسوفا جزئيا، ويبدأ مسار الكسوف الحلقى للشمس فى وسط أفريقيا ويعبر المملكة العربية السعودية وشمال الهند وجنوب الصين وينتهى فى المحيط الهادئ كما يبدو فى صورة المسار، ويظهر هذا الكسوف ككسوف جزئى فى معظم أنحاء شرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، وبعد انتهاء ذروة هذا الكسوف يولد هلال القمر الجديد (هلال شهر ذو القعدة) .

وحذرت مكتبة الإسكندرية المتابعين من النظر بالعين المجردة للشمس وقت الكسوف، ولا بد من استخدام نظارات واقية وفلاتر خاصة وتلسكوبات مجهزة ،ومن الممكن النظر اليه من خلال لوحين مزدوجين من ألواح الأشعة الطبية.


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هلال

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