وأوضح المعهد أن هذه الزيادة تعزى لتخصيص منطقة شمال أفريقيا ميزانيات هي الأضخم للإنفاق العسكري على مستوى القارة "السمراء" ، مضيفا أن حجم الإنفاق العسكرى لشمال أفريقيا زاد بنسبة 5.38% ، ليسجل 23.5 مليار دولار العام الماضى " 2019 " مقارنة ب 22.3مليار دولار عام 2018ـ غير أن هذا الانفاق شهد تراجعا طفيفا بالنسبة لدول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 4.84% ، ليسجل 17.7 مليار دولار عام 2019 مقارنة ب 18.6 مليار دولار عام 2018.



وعلى مستوى دول أفريقيا جنوب الصحراء والساحل الأفريقى وبحيرة تشاد، أفاد المعهد في تقريره بأن الإنفاق العسكري تراجع العام الماضي مقارنة بسابقه لدى النيجر بنسبة 20% ، ونيجيريا بنسبة 8.2% ، وتشاد بنسبة 5.1%، بينما زاد هذا الإنفاق العسكري لدى أوغندا بنسبة 52% وبوركينا فاسو بنسبة 22% والكونغو الديمقراطية بنسبة 16% و أفريقيا الوسطى بنسبة 8.7% ، ومالي بنسبة 3.6% ، والكاميرون بنسبة 1.4%.

وأشار المعهد إلى أن جنوب أفريقيا أنفقت على التسلح العام الماضي 3.617 مليار دولار ، فيما أنفقت نيجيريا 1.876 مليار دولار ، وأنجولا 1.810 مليار دولا، وكينيا 1.095 مليار دولار وتنزانيا 781 مليون دولار.



يذكر أن الإنفاق العسكري العالمي سجل العام الماضي " 2019 " زيادة بنسبة 3.6% ، ليصل إلى 1917 مليار دولار ، مقارنة بعام 2018 ، وهي أعلى زيادة سنوية مسجلة منذ عام 2010.