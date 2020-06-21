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ونظارات خاصة للهواة..

معهد الفلك يتابع الكسوف بمرصد حلوان.. ويحذر المواطنين من النظر للشمس (صور)

الأحد، 21 يونيو 2020 07:08 ص
معهد الفلك يتابع الكسوف بمرصد حلوان.. ويحذر المواطنين من النظر للشمس (صور) فريق علمى يتابع الكسوف بمرصد حلوان
كتب محمود راغب - عزوز الديب

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يرصد فريق بحثي من المعهد القومى للبحوث الفلكية، ظاهرة كسوف الشمس الذى يشهده الكرة الأرضية في هذه اللحظات، برئاسة الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، وذلك لتسجيلها باستخدام التليسكوب الشمسي بمقر المعهد بحلوان وعرضها للجمهور، كما يتم توفير عدد من النظارات الخاصة للهواة لاستخدامها في متابعة الكسوف في مقر المعهد بحلوان، بينما يتم نقل الحدث على الهواء مباشرة من خلال صفحه المعهد علي الشبكة العنكبوتية.

 

ويرصد الكسوف فريق علمى من المعهد برئاسة الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، والدكتور محمد غريب أستاذ ابحاث الشمس بمعهد الفلك، والدكتور أسامة رحومة ، والدكتور محمد صميده، والدكتورة ماجده محب، والدكتور أحمد أبو الوفاء، أساتذة المعهد القومى للبحوث الفلكية.

 

وحذر المعهد المواطنين من النظر الى الشمس مباشرةً خلال فترة الكسوف إلا من خلال نظارات خاصة، متمنيين لهم الاستمتاع بتلك الظاهرة الفلكية.

 

ويشهد العالم كسوفا حلقيا للشمس اليوم الأحد 21 يونيــه 2020م ، تزامنا مع نهاية شهر شوال وعند اقتران شهر ذي القعدة لعام 1441هـ ، وهي ثالث ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف  خلال عام 2020م، وأول كسوف بهذا العام، حيث يرى هذا الكسوف في مصر والمنطقة العربية كسوف جزئيا .

 

 وكشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن هذا الكسوف يرى ككسوف جزئي في مصر والمنطقة العربية، وسوف يُري في مصر لمدة ساعتين تقريباً، حيث تبدأ رؤيته في الساعة السادسة والدقيقة 24 صباحاً بتوقيت القاهرة، وتكون ذروته في الساعة السابعة والدقيقة 20 بالتوقيت المحلي وعندها يغطي قرص القمر حوالي 46 % من كامل قرص الشمس، وينتهي الكسوف الجزئي في القاهرة في الساعة الثامنة والدقيقة 24.

 

وأكد معهد الفلك ، أن ظاهرة الكسوف الشمسي تفيد في التأكد من بدايات الأشهر الهجرية (القمرية) إذ يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد.

معهد الفلك يتابع الكسوف بمرصد حلوان (1)
 

 

معهد الفلك يتابع الكسوف بمرصد حلوان (2)
 

 

معهد الفلك يتابع الكسوف بمرصد حلوان (3)
 

 

معهد الفلك يتابع الكسوف بمرصد حلوان (4)
 

 

معهد الفلك يتابع الكسوف بمرصد حلوان (5)
 

 

معهد الفلك يتابع الكسوف بمرصد حلوان (6)
 

 

معهد الفلك يتابع الكسوف بمرصد حلوان (7)
 

 

معهد الفلك يتابع الكسوف بمرصد حلوان (8)
 

 

معهد الفلك يتابع الكسوف بمرصد حلوان (9)
 

 

معهد الفلك يتابع الكسوف بمرصد حلوان (11)
 

 

معهد الفلك يتابع الكسوف بمرصد حلوان (12)
 

 

معهد الفلك يتابع الكسوف بمرصد حلوان (13)
 

 

معهد الفلك يتابع الكسوف بمرصد حلوان (14)
 

 

معهد الفلك يتابع الكسوف بمرصد حلوان (15)
 

 

معهد الفلك يتابع الكسوف بمرصد حلوان (16)
 

 

معهد الفلك يتابع الكسوف بمرصد حلوان
 

 


الفلك

الكسوف

كسوف الشمس

الكسوف الحلقى

الكسوف الحلقى للشمس

الكسوف الجزئى

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