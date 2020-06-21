مطار القاهرة يستقبل 162 مصريا من العالقين فى سلطنة عمان

كتب أحمد مصطفى

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، رحلة طيران استثنائية تابعة لإحدى خطوط الطيران لدولة عربية قادمة من مسقط وعلى متنها 162 مصريا من العالقين فى سلطنة عمان، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن المطار استقبل رحلة رقم WY2405، قادمة من مسقط وعلى متنها 162 راكبا.

وخضع ركاب الرحلة القادمة من الخارج إلى الفحص الطبى داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلى المقدرة بـ14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.