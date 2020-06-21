مصرع طالبة سقطت من الطابق الثانى بمنزلها فى الحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

لقيت طالبة مصرعها عقب سقوطها من الطابق الثانى بالحوامدية، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. تلقى مركز شرطة الحوامدية، بلاغا يفيد سقوط فتاة من الطابق الثانى ومصرعها. بإجراء التحريات تبين أن الفتاة طالبة بالمرحلة الثانوية، لقيت مصرعها عقب سقوطها من أعلى منزلها، نتيجة اختلال توازنها، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.